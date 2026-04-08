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«Comme un ami»
Diego Simeone menace Antoine Griezmann: «Je t'aime, mais si tu ne cours pas...»

L'Atlético se déplace à Barcelone, mercredi, en quarts de finale aller de la Champions League. Mardi en conférence de presse, l'entraîneur madrilène a fait l'éloge de l'attaquant français.
Publié: 16:08 heures
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

A la veille du quart de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid Diego Simeone s'est lancé dans une déclaration d'amour pour Antoine Griezmann, l'avertissant toutefois qu'il devra «courir» pour garder sa place.

L'entraîneur argentin a profité de la présence devant la presse de l'attaquant français de 35 ans, qui a officialisé son départ pour Orlando, aux Etats-Unis, au terme de la saison, pour lui signifier publiquement son affection et sa gratitude.

Les louanges de Simeone

«Je veux te remercier pour ton travail, ton humilité et ton comportement exemplaire pour tous les enfants, dans une société qui a grandement besoin de personne comme toi. Merci pour tout ce que tu nous as donné, tout ce que tu continues à nous donner», a déclaré le «Cholo» avant le début de sa conférence de presse.

«Tu es un joueur, mais je te considère aussi comme un ami. Il nous reste une finale de Coupe du Roi, et si Dieu le veut, nous allons jouer cinq matchs de plus en Champions League. Profites-en, je t'aime beaucoup. Après, je reste ton entraîneur, donc tu sais que demain si tu ne cours pas tu vas sortir», a-t-il poursuivi en souriant.

Griezmann, meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético, a remercié son coach, assurant que c'était «un honneur» et «un plaisir» de jouer sous ses ordres. «J'espère que les gens se rappelleront de mes performances et de mes efforts. D'un gars qui travaille pour l'équipe et qui de temps en temps marque des buts», a-t-il ajouté.

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«Ce club est ma maison»

«Ce club est ma maison, et vous êtes ma famille, a poursuivi le Français. Il me reste quelques mois à porter ce maillot, et donner ma vie dans notre stade et en dehors pour soulever cette Coupe du Roi et rêver d'aller le plus loin possible en Ligue des champions», a écrit le champion du monde français lors de l'annonce de sa signature à Orlando, aux Etats-Unis.

«Nous avons encore beaucoup d'opportunités d'être heureux. Je veux que chaque minute qu'il me reste soit un hommage envers cet écusson. Le meilleur reste à venir, et nous allons le faire comme toujours: ensemble», a-t-il promis. Ce mercredi sera d'ailleurs un jour très particulier pour lui. Pas parce qu'il retrouve le Camp Nou, où il a joué entre 2019 et 2021. Mais parce que le 8 avril correspond à la date d'anniversaire de trois de ses enfants: Mia (2016), Amarao (2019) et Alba (2021).

La défense, le point faible du Barça

Au sujet de la rencontre de mercredi, la cinquième de la saison face au Barça, Diego Simeone a encensé le style de jeu très offensif du champion d'Espagne en titre, promettant néanmoins que ses joueurs allaient au Camp Nou pour tenter de «faire mal» aux Catalans.

«Nous savons de quoi ils sont capables chez eux. C'est une équipe qui attaque très bien et qui défend un peu moins bien. Mais leur calcul est parfait: s'ils encaissent un but, ils en marquent trois», a-t-il salué.

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
Olympiakos
8
-4
11
19
FC Bruges
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
SSC Naples
8
-6
8
31
FC Copenhague
FC Copenhague
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
Slavia Prague
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
Kairat Almaty
8
-15
1
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