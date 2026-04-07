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Arsenal prend aussi une option
Le Bayern s'impose logiquement à Madrid, mais rien n'est fait

Impressionnant en première période, le Bayern est allé gagner 2-1 à Madrid face au Real. Tout est ouvert en vue de la deuxième manche de ces quarts de finale de la Champions League. Dans le même temps, Arsenal s'est imposé 1-0 face au Sporting à Lisbonne.
Publié: 07.04.2026 à 23:04 heures
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Dernière mise à jour: 07.04.2026 à 23:05 heures
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Harry Kane a marqué le 2-0 pour le Bayern.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Bayern Munich a pris une option sur la qualification pour les demi-finales de la Champions League en s'imposant 2-1 mardi à Madrid. Le Real devra inverser la tendance mercredi prochain en Allemagne pour espérer voir les demi-finales.

Assommées par l'efficacité ébouriffante de l'attaque munichoise et frustrées par un Manuel Neuer en état de grâce, les individualités madrilènes ont finalement réduit la marque en deuxième période. Kylian Mbappé a repris un centre de Trent Alexander-Arnold (74e) pour donner au Real une chance de rallier le dernier carré.

Auparavant, tant le Français (16e/29e/68e) que Vinicius (18e/61e) avaient buté sur Manuel Neuer, toujours aussi impressionnant sur sa ligne. Le mur allemand de 40 ans a sorti pas moins de neuf arrêts lors de ce classique européen qui a tenu toutes ses promesses.

Buts de Luis Diaz et Harry Kane

Car le Bayern a également montré pourquoi il demeure l'un des principaux candidats au sacre avec son attaque létale qui a fait frissonner Bernabéu à de nombreuses reprises. Très aggressifs au pressing, ils ont profité des erreurs de relances madrilènes pour mener 2-0.

Après deux grosses occasions manquées de Dayot Upamecano (9e) et Serge Gnabry (28e), les Bavarois ont ouvert le score à la 41e par Luis Diaz, délicieusement lancé par Gnabry. Le Bayern a enfoncé le clou après 21 secondes en deuxième période sur une frappe précise d'Harry Kane à l'orée de la surface (46e).

Mené, le Real a poursuivi ses efforts malgré les exploits de Neuer, et aurait même pu égaliser après le but de Mbappé. Le portier allemand a encore sorti le grand jeu devant Vinicius à la 82e, et le Bayern a conservé son avantage jusqu'au bout.

Arsenal marque en fin de match

A Lisbonne, Arsenal a de son côté fait plier le Sporting Portugal en toute fin de match pour prendre l'avantage avant le match retour à Londres (1-0). Kai Havertz a marqué le seul but du match à la 91e minute, convertissant une offrande de Gabriel Martinelli.

Les Gunners s'en sortent bien après ce match fermé qu'ils n'ont pas franchement dominé. Ils ont dû cravacher après avoir cru ouvrir le score à la 63e par Martin Zubimendi, but refusé par la VAR pour un hors-jeu.

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
Olympiakos
8
-4
11
19
FC Bruges
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
SSC Naples
8
-6
8
31
FC Copenhague
FC Copenhague
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
Slavia Prague
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
Kairat Almaty
8
-15
1
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