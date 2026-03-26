Luca Toni tire à boulets rouges sur un entraîneur de légende

L'ancien attaquant italien Luca Toni ne mâche pas ses mots lorsqu'il parle de son ancien entraîneur Louis van Gaal. Ce n'est pas la première fois que l'ancien avant-centre critique publiquement ce coach de légende.

Davide Malinconico

Luca Toni, ancien buteur du Bayern Munich, s’en est une nouvelle fois pris à son ex-entraîneur Louis van Gaal. L’Italien n’en est pas à sa première sortie publique contre le Néerlandais.

Sur le plan sportif, Luca Toni a sans doute connu au Bayern la période la plus faste de sa carrière, aussi bien collectivement qu’individuellement: 58 buts en 89 matches officiels et un titre de meilleur buteur de Bundesliga lors de la saison 2007/2008. Mais son passage à Munich ne lui laisse pas qu’un souvenir heureux — la faute à une collaboration compliquée avec Louis van Gaal.

«Humainement, il est zéro»

Dans l’émission You'll Never Talk Alone sur DAZN, l’ancien international italien (47 sélections) n’a pas mâché ses mots: «C’est un bon entraîneur, mais sur le plan humain, il est zéro.»

Selon lui, le technicien néerlandais cherchait délibérément à mettre certaines stars à l’écart pour asseoir son autorité: «Il avait déjà écarté Lúcio. Il voulait aussi me pousser dehors, comme Franck Ribéry. La liste des problèmes avec van Gaal est longue. Ce n’est que la partie émergée de l’iceberg. On pourrait en parler pendant cinq heures.»

Des tensions anciennes

Ces critiques ne datent pas d’hier. Déjà à l’automne 2009, Luca Toni évoquait une relation «quasiment au point mort» et dénonçait «quatre longs mois de frustrations et d’incompréhension» avec son entraîneur.

Des déclarations qui avaient eu des conséquences immédiate : le champion du monde 2006 avait été suspendu pour le match de Champions League suivant face au Maccabi Haïfa. Dans la foulée, l’attaquant avait quitté le Bayern dès le mercato hivernal, après seulement six mois sous les ordres de Louis van Gaal.

Le Néerlandais, lui non plus, ne s’était pas éternisé: il avait été limogé au printemps 2011.