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Viktor Gyökeres applaudi
Arsenal crucifie le Sporting dans le temps additionnel

Les Gunners se sont imposés 0-1 à Lisbonne, mardi en quarts de finale aller de la Champions League. C'est Kai Havertz qui a délivré les Londoniens à la 91e minute de jeu.
Publié: 08:39 heures
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Dernière mise à jour: 08:42 heures
Photo: Arsenal FC via Getty Images

Arsenal a fait la différence dans les toutes dernières minutes mardi soir à Lisbonne, s'imposant 1-0 face au Sporting Portugal en quarts de finale aller de la Ligue des champions, prenant une option pour la qualification. Il aura fallu attendre la 91e minute pour que tout bascule au stade José Alvalade. Servi par Gabriel Martinelli, l'attaquant allemand Kai Havertz a surgi dans la surface et conclu à bout portant.

Les deux équipes avait jusqu'alors livré un match équilibré, perturbé par la pluie, laissant le suspense entier jusqu'à la fin. Le Sporting, invaincu à domicile sur la scène européenne cette saison, a entamé la rencontre avec ambition. Dès la 7e minute, Maximiliano Araujo s'est procuré la première grande occasion mais sa frappe puissante est venue heurter la barre transversale.

Un bloc défensif bien organisé

Piqués au vif, les Londoniens ont réagi rapidement et tenté d'imposer leur tempo, se créant quelques occasions, annihilées par une défense lisboète bien organisée. Malgré une nette domination dans la possession du ballon, les Gunners de Mikel Arteta ont peiné à trouver des solutions et à déséquilibrer le bloc adverse. Avant la pause, le capitaine Martin Odegaard a tenté sa chance du pied droit à l'entrée de la surface, mais sa frappe a manqué de puissance et Rui Silva a capté le ballon sans difficulté.

En seconde période, les Gunners ont cherché des solutions tactiques pour se montrer plus tranchants. Mais c'est encore le Sporting qui s'est montré dangereux: servi côté gauche, Francisco Trincao, pourtant bien placé, a manqué sa frappe et le ballon a filé de peu à côté du but de David Raya. A la 63e minute, l'Espagnol Martin Zubimendi a cru ouvrir le score d'une frappe puissante à l'entrée de la surface, mais le but a été refusé pour hors-jeu.

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Viktor Gyökeres applaudi

Actuellement leader de Premier League, Arsenal traverse toutefois une période plus délicate. En quelques semaines, le club londonien a vu s'échapper deux de ses espoirs de titre s'envoler, avec une finale de Coupe de la Ligue perdue contre Manchester City, puis surtout une élimination surprise en quart de la Coupe d'Angleterre samedi contre le club de deuxième division de Southampton (2-1). Incapable de remporter le moindre trophée majeur ces dernières années, le club londonien espérait remettre les pendules à l'heure à Lisbonne.

La rencontre revêtait aussi une forte valeur symbolique pour Viktor Gyökeres, ancien du Sporting recruté par Arsenal et chaleureusement applaudi par les 50'000 spectateurs lisboètes. Mais sur le terrain, le buteur suédois, auteur de 97 buts en 102 apparitions sous le maillot vert et blanc avant son transfert estival à 76 millions d'euros, est resté discret. Le match retour aura lieu mercredi prochain à l'Emirates Stadium.

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
Olympiakos
8
-4
11
19
FC Bruges
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
SSC Naples
8
-6
8
31
FC Copenhague
FC Copenhague
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
Slavia Prague
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
Kairat Almaty
8
-15
1
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