L'Inter, le PSG et le FC Barcelone ont fait un pas très important vers le titre de champion ce week-end. Ailleurs en Europe, tout est très serré et il pourrait bien y avoir des surprises en Ecosse et en Bulgarie. Aux Pays-Bas, par contre, l'affaire est déjà classée.

Gian-Andri Baumgartner

La course au titre entre dans sa phase décisive dans les grands championnats européens! La situation semble se décanter en Italie, en France et en Espagne. Un champion a même été désigné aux Pays-Bas. Dans d'autres pays, de grosses surprises se préparent. Notre tour d'horizon.

La victoire de Napoli aide l'Inter

Le leader du championnat, l’Inter, a fait le travail dimanche soir en s’imposant avec autorité 5-2 face à l’AS Roma. Et vingt-quatre heures plus tard, les Nerazzurri peuvent se réjouir du faux pas de leur principal poursuivant: l’AC Milan s’est incliné 0-1 sur la pelouse de Naples, sur un but encaissé en toute fin de rencontre.

Conséquence: les Rossoneri pointent désormais à neuf longueurs de la tête. Milan et Naples échangent ainsi leurs positions au classement. Les Napolitains restent toutefois à sept points de l’Inter et affichent une différence de buts nettement inférieure.

L’équipe de Yann Sommer et Manuel Akanji poursuit donc sa route vers le titre.

Le PSG se détache

En France, l’histoire avait des airs de conte de fées. Lens, modeste club d’une ville industrielle du nord, a longtemps tenu tête au PSG, ogre annoncé, allant même jusqu’à occuper la tête de la Ligue 1 durant plusieurs journées.

Mais le rêve s’est sérieusement fissuré. Ce week-end, les Sang et Or ont subi leur plus lourde défaite de la saison en s’inclinant 3-0 dans le derby du Nord face à Lille.

Dans le même temps, le PSG a parfaitement exploité ce faux pas en dominant Toulouse 3-1. Résultat: les Parisiens creusent l’écart et comptent désormais quatre points d’avance en tête, avec encore un match en réserve sur leur dauphin.

Le Real distancé par le Barça

Le déplacement à Majorque laisse un goût amer au Real Madrid. Face à un candidat à la relégation, les Madrilènes ont craqué dans le temps additionnel, concédant le but du 2-1 et mettant fin à une série de trois victoires.

Une défaite aux conséquences importantes: le FC Barcelone, vainqueur de l’Atlético Madrid samedi soir, prend désormais sept points d’avance sur son éternel rival.

Un écart déjà décisif dans la course au titre?

Le Bayern sur la bonne voie grâce à son 100e but

Le Bayern franchit pour la troisième fois de son histoire la barre des 100 buts en Bundesliga! Le jeune Lennart Karl (18 ans) a offert la victoire aux Munichois 3-2 à la 99e minute à Freiburg après un retournement de situation insensé.

Le Bayern conserve ainsi, à six matches de la fin, son avance de neuf points sur son premier poursuivant, Dortmund, qui de son côté a également marqué deux buts dans les arrêts de jeu lors de sa victoire 2-0 à Stuttgart.

Pas de changement en Premier League, mais...

La Premier League était à l’arrêt durant le week-end de Pâques, si bien que l’avance d’Arsenal sur Manchester City reste de neuf points, avec un match en plus pour les Londoniens.

Mais la dynamique des deux principaux prétendants au titre n’a rien de comparable après les quarts de finale de la FA Cup. Arsenal a chuté 2-1 sur la pelouse de Southampton, pensionnaire de deuxième division, tandis que les Skyblues ont surclassé Liverpool 4-0.

Un contraste frappant… et peut-être un avant-goût du sprint final.

Le PSV Eindhoven est déjà champion

Le champion est déjà connu aux Pays-Bas. Profitant du match nul de Feyenoord, le PSV Eindhoven a décroché le titre grâce à sa victoire spectaculaire 4-3 face à Utrecht. Sacré dès le 5 avril, le club signe ainsi le titre le plus précoce de l’histoire du football néerlandais.

Il s’agit du troisième sacre consécutif du PSV et du 27e au total.

Les clubs de Glasgow sont les vainqueurs du week-end

Image inhabituelle en Écosse: ni le Celtic ni les Rangers ne dominent actuellement le championnat. Cette place revient au surprenant Heart of Midlothian, bien décidé à mettre fin à l’hégémonie des deux clubs de Glasgow, qui dure depuis 1985.

Mais ce week-end, le club de la capitale Édimbourg a laissé filer de précieux points en concédant un nul 2-2 face à la lanterne rouge Livingston. Dans le même temps, les Rangers et le Celtic ont assuré l’essentiel.

Résultat: l’avance des Hearts sur les Rangers fond à un seul point, tandis que le Celtic revient à trois longueurs.

Le Levski Sofia va-t-il créer la surprise?

Et en Bulgarie, la série la plus longue d'Europe pourrait prendre fin: le Levski Sofia est en tête du classement à huit matches de la fin. Son avance sur Ludogorets Razgrad (le club de l'attaquant de la Nati Kwadwo Duah), qui a aligné 14 (!) titres de champion, est de sept points.



