Jamais un joueur du Real Madrid n'avait marqué aussi rapidement en Champions League. Mais dans d'autres clubs, cela a parfois été encore plus rapide.

Gian-Andri Baumgartner

Le match retour spectaculaire entre le Bayern et le Real Madrid (4-3) a commencé par un véritable coup de théâtre: après seulement 35 secondes de jeu, le jeune Madrilène Arda Güler a profité d’une énorme erreur de relance de Manuel Neuer pour ouvrir le score de bien belle manière.

Il s’agit du but le plus rapide de l’histoire du Real Madrid en Champions League, mais aussi du but le plus précoce inscrit cette saison en C1. Avant cela, seuls Folarin Balogun, avec Monaco face au PSG (défaite 2-3), et Leandro Andrade, avec Qarabag contre l’Athletic Bilbao (défaite 1-3), avaient trouvé le chemin des filets dans la première minute de jeu. Un détail frappant: les deux équipes s’étaient finalement inclinées, tout comme le Real. Jusqu’ici, marquer aussi rapidement dans cette édition de la Ligue des champions ne s’est donc pas révélé particulièrement bénéfique.

Le Bayern a aussi un record face au Real

Dans le classement des buts les plus rapides de l’histoire de la Ligue des champions, Arda Güler ne figure toutefois même pas dans le Top 10. Depuis la transformation de la Coupe d’Europe des clubs champions en Ligue des champions en 1992, le record provient lui aussi d’un affrontement entre le Bayern et le Real.

En mars 2007, l’attaquant munichois Roy Makaay n’avait eu besoin que de 10 secondes pour inscrire le 1-0 lors du huitième de finale retour entre les deux géants européens. Le Bayern s’était ensuite imposé 2-1. À peine une seconde plus tard, en novembre 2011, Jonas avait ouvert le score pour Valence face à Leverkusen lors d’un match de groupe remporté 3-1.

Les troisième et quatrième places de ce classement ont demandé presque deux fois plus de temps: Gilberto Silva, lors du 4-0 d’Arsenal contre le PSV Eindhoven en 2002, et la légende de la Juventus Alessandro Del Piero, lors du 3-2 contre Manchester United en 1997, avaient tous deux marqué après 20 secondes. Clarence Seedorf complète le Top 5 avec son but inscrit après 21 secondes lors du match nul 2-2 entre l’AC Milan et Schalke, en septembre 2005.