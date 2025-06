Les supporters du PSG ont rendu hommage à Luis Enrique et à sa fille disparue, Xana. Photo: Getty Images

Bastien Feller Journaliste Blick

Dans l’euphorie de la large victoire du PSG face à l’Inter Milan en finale de Ligue des champions (5-0), un moment d’émotion s’est glissé dans les tribunes. Après le coup de sifflet final, les ultras parisiens ont déployé une banderole en hommage à leur entraîneur, Luis Enrique, et à sa fille Xana, décédée en 2019 des suites d’un cancer à l’âge de neuf ans.

Sur celle-ci figurait une reproduction d’une célèbre photo du coach espagnol et de sa fille à Berlin en 2015. Ce soir-là, le FC Barcelone remportait la Ligue des champions face à la Juventus, et le duo fêtait l'événement au milieu du terrain allemand, après y avoir planté un drapeau blaugrana. Sauf que sur la version parisienne, les couleurs du club catalan étaient remplacées par celles du PSG.

«C'était très émouvant»

Ce geste sobre mais fort, a été salué par de nombreux supporters sur les réseaux sociaux, rappelant le lien qui s’est tissé cette saison entre l’entraîneur et les tribunes du Parc. «Oui, c'était très émouvant», reconnaissait l'Asturien, visiblement très ému, en conférence de presse avant d'ajouter: «Je n’ai pas besoin de gagner une Ligue des champions pour penser à ma fille. Elle est toujours là. Je la sens présente, même quand on perd. Il faut se souvenir de tout le positif, du temps avec elle. Je suis très heureux de leur geste, mais je répète, je n’ai pas besoin de trophée pour penser à elle, elle est toujours là.»

Concernant la rencontre, Luis Enrique s'est naturellement montré plus que satisfait de la prestation de son équipe. «Le début de rencontre a été incroyable, commence-t-il. On a su tirer profit des premières opportunités. C'était l'objectif à chacun de nos matches cette saison. Les joueurs ont été magnifiques. Nous n’avons jamais cessé de répéter ce qu’on a fait durant la saison.»

Ousmane Dembélé Ballon d'Or?

Le PSG revient toutefois de loin, lui qui risquait l'élimination lors de la phase de ligue et qui s'est fait peur face à Liverpool, aux tirs au but, et à Aston Villa, dans les dernières minutes du match retour. «C'est difficile de recruter des joueurs si jeunes et de les intégrer dans des clubs aussi grands. Mais ces jeunes ont apporté énormément», se réjouit Luis Enrique, également questionné quant à l'éventualité d'un Ballon d'or pour Ousmane Dembélé.

«Je le lui donnerai pour sa manière de défendre. C'est de l’humilité, du leadership. Il mérite le Ballon d’Or, mais pas que pour ses buts», explique le coach du PSG. Une pique pour Kylian Mbappé, lequel rechignait à faire le travail demandé par son entraîneur la saison dernière? Sans doute. Mais c'est aussi une mise en avant sincère d'un joueur qui aura changé de dimension cette saison.