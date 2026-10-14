L'expulsion de Michael Olise contre le Viking Stravanger a coûté cher au Bayern, mardi en C1. Le Français né à Londres a perdu son flegme, récoltant le premier rouge de sa carrière.

Björn Lindroos

Comme dans un cauchemar. Le Bayern Munich a été méconnaissable durant 45 minutes mardi soir en Champions League. Bousculés par Viking Stavanger, les champions d’Allemagne étaient menés 2-0 à la pause.

Les Bavarois ont toutefois réagi après le repos. Harry Kane a inscrit un doublé et Luis Diaz a permis au Bayern de renverser complètement la situation. Mais alors que les Allemands semblaient avoir repris le contrôle du match, Michael Olise a craqué.

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Provoqué par un adversaire, le Français lui a envoyé le ballon au visage. Un geste sanctionné d’un deuxième carton jaune, synonyme d'expulsion. Réduits à dix, les Munichois ont finalement concédé l’égalisation dans les dernières minutes.

Son premier carton rouge

Après la rencontre, Harry Kane n’a pas caché sa frustration. «Nous avons bien entamé la seconde période et nous sommes revenus dans la partie. Mais le carton rouge a complètement changé la donne», a déclaré l’attaquant anglais, auteur d’un doublé, à Prime Sport. «Il doit en assumer la responsabilité. C’était une erreur, et les erreurs arrivent. Il doit en tirer des leçons», a-t-il ajouté.

Vincent Kompany s’est lui aussi montré très clair au sujet de Michael Olise. «Ce carton rouge est évidemment une erreur monumentale. Michael le sait. Nous sommes très clairs là-dessus et nous allons en parler. Ce genre de choses arrive. Je lui ai dit: “Aujourd’hui, le numéro 10 a été plus malin que toi”», a déclaré l’entraîneur belge à Prime Video.

Il s’agit du premier carton rouge de la carrière du joueur de 24 ans. Une expulsion d’autant plus préjudiciable qu’il manquera désormais le prochain match de Champions League face à Arsenal, champion d’Angleterre.

«C’est de notre faute»

Au-delà du cas Olise, Vincent Kompany n’a pas non plus apprécié la prestation globale de son équipe. Comme face à Augsbourg le week-end dernier, le Bayern a complètement raté son début de match.

«C’est de notre faute. Nous avons commis des erreurs de concentration. Nous n’avons pas été assez lucides. C’était déjà le cas contre Augsbourg, et encore aujourd’hui, avec ce but encaissé très tôt», a-t-il regretté. Avec ce type d’erreurs, difficile selon lui de gagner des matchs.

Après deux nuls consécutifs contre Augsbourg et Viking Stavanger, le Bayern Munich tentera de se relancer samedi soir en Bundesliga face à Leipzig. Michael Olise, lui, aura sans doute à cœur de se racheter.