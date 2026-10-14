Après la victoire 1-4 du Barça contre Galatasaray, Hansi Flick a salué la prestation de Lamine Yamal, tout en mettant en avant la richesse de son effectif et les ambitions du club.

AFP Agence France-Presse

L’entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick a salué mardi la performance de Lamine Yamal, auteur notamment de deux passes décisives, tout en soulignant la profondeur de son effectif après sa victoire 1-4 sur le terrain de Galatasaray, en Champions League.

«Lamine est physiquement au top et il aime jouer au foot, ça se voit. Il est impressionnant. C’est incroyable d’avoir des joueurs comme ça, il a changé le jeu pour nous», a déclaré Hansi Flick. Après avoir été brièvement mené 1-0, le Barça est revenu au vestiaire sur un score de parité avant d’imposer sa loi.

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«Le football peut changer très vite»

A la pause, «j’ai dit à mes joueurs que j’avais apprécié ce que j’avais vu en première mi-temps. Nous devions contrôler le jeu, déplacer le ballon. Ce sont nos qualités, nos forces, on doit le faire à chaque match. Nous avons des joueurs pour jouer à ce niveau, pour garder cette philosophie de jeu», a-t-il ajouté.

Pour la suite de la saison, «le football peut changer très vite. On est très content et on a la confiance et la conviction nécessaires, mais nos ambitions sont plus grandes encore. La fin, c’est en mai ou en juin et on verra à ce moment-là».

Evoquant le début de saison exceptionnel du Barça, le technicien allemand a salué «la qualité des entraînements» de ses joueurs. «Je ne suis pas surpris, je connais l’équipe, je suis convaincu à 100% de ce qu’ils sont capables de faire», a-t-il noté.

La profondeur de l'effectif

Revenant sur Yamal, stupéfiant de facilité dans la distribution des ballons et l’identification d’espaces que personne d’autre ne voit, Hansi Flick s’est montré presque habitué à ses exploits. «Quand tu vois Lamine à chaque entraînement, ce qu’il crée comme situations, c’est pareil en match», a-t-il fait valoir.

Mais, «au final, j’ai beaucoup de joueurs de grande qualité. Tout le monde regarde Lamine, c’est normal, il est remarquable. Mais pour moi, c’est encore plus important qu’on réussisse ensemble».

Le coach a conclu en saluant la profondeur de son effectif, avec notamment l’entrée d’Adeyemi, auteur du 4e but, et de Gabriel Jesus. «J’ai dit en début de saison que c’était super d’avoir autant d’options. Karim (Adeyemi) est rapide et marque des buts. Gabriel Jesus aussi est au meilleur niveau, mais il sera encore meilleur plus tard et le montrera dans les semaines et les mois à venir.»