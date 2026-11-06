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Le SLO conteste fermement
Yverdon Sport dénonce des «intimidations physiques» sur un de ses joueurs

Yverdon Sport dénonce officiellement des «intimidations physiques» de la part d'un membre du staff du FC Stade-Lausanne-Ouchy lors du choc au sommet de Challenge League de vendredi dernier. Le SLO conteste.
Publié: 07:27 heures
Que s'est-il passé dans les couloirs de la Pontaise vendredi soir?
Photo: Pascal Muller/freshfocus
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Blick Sport

Que s'est-il passé dans les couloirs de la Pontaise vendredi soir? Sur le terrain, le FC Stade-Lausanne-Ouchy l'a emporté 3-2 face à Yverdon Sport, après avoir été mené 0-2. Largement supérieurs dans le jeu, les Lausannois ont également profité de l'expulsion de Varol Tasar juste avant la pause. L'ailier d'YS a effectué un geste revanchard envers Nicola Sutter, sanctionné par l'arbitre et puni par la suite de trois matches de suspension pour «voie de fait en tenant compte d'une provocation». Yverdon a d'ailleurs fait opposition de cette sanction administrative, en espérant voir sa peine diminuer. Ce carton rouge, jugé injuste par YS, a donné lieu à une certaine montée en pression sur le terrain, juste avant la mi-temps, et les esprits étaient encore échauffés en rentrant aux vestiaires.

Les versions divergent à ce moment-là et la direction d'Yverdon Sport a rédigé un communiqué officiel ce jeudi, déplorant «les incidents survenus à la mi-temps». Selon le club nord-vaudois, «l’un de ses joueurs a fait l’objet d’intimidations physiques impliquant un membre du staff adverse», en l'occurrence une personne ne figurant pas sur la feuille de match. Selon Yverdon, la situation «a pu être maîtrisée grâce à l’intervention de tierces personnes». Le joueur en question, Jonathan Okita, a été remplacé à la pause. Choix tactique? Joueur perturbé? YS garde le silence à ce sujet, tout en indiquant avoir «porté ces faits à la connaissance de la Swiss Football League, afin que les circonstances de cet incident puissent être examinées par les instances compétentes».

Contacté, le SLO réfute toute responsabilité dans cet incident et souligne que le rapport officiel de l'arbitre ne correspond pas au récit d'Yverdon Sport.

Challenge League 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
12
18
28
2
FC Winterthour
FC Winterthour
12
15
24
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
12
9
22
4
SC Kriens
SC Kriens
12
2
16
5
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
12
-4
16
6
FC Aarau
FC Aarau
12
-2
15
7
Etoile Carouge FC
Etoile Carouge FC
12
-5
13
8
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
12
-7
11
9
FC Wil
FC Wil
12
-9
11
10
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
12
-17
8
Accession
Barrage d'accession
Relégation
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