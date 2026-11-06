Yverdon Sport dénonce des «intimidations physiques» sur un de ses joueurs

Blick Sport

Que s'est-il passé dans les couloirs de la Pontaise vendredi soir? Sur le terrain, le FC Stade-Lausanne-Ouchy l'a emporté 3-2 face à Yverdon Sport, après avoir été mené 0-2. Largement supérieurs dans le jeu, les Lausannois ont également profité de l'expulsion de Varol Tasar juste avant la pause. L'ailier d'YS a effectué un geste revanchard envers Nicola Sutter, sanctionné par l'arbitre et puni par la suite de trois matches de suspension pour «voie de fait en tenant compte d'une provocation». Yverdon a d'ailleurs fait opposition de cette sanction administrative, en espérant voir sa peine diminuer. Ce carton rouge, jugé injuste par YS, a donné lieu à une certaine montée en pression sur le terrain, juste avant la mi-temps, et les esprits étaient encore échauffés en rentrant aux vestiaires.

Les versions divergent à ce moment-là et la direction d'Yverdon Sport a rédigé un communiqué officiel ce jeudi, déplorant «les incidents survenus à la mi-temps». Selon le club nord-vaudois, «l’un de ses joueurs a fait l’objet d’intimidations physiques impliquant un membre du staff adverse», en l'occurrence une personne ne figurant pas sur la feuille de match. Selon Yverdon, la situation «a pu être maîtrisée grâce à l’intervention de tierces personnes». Le joueur en question, Jonathan Okita, a été remplacé à la pause. Choix tactique? Joueur perturbé? YS garde le silence à ce sujet, tout en indiquant avoir «porté ces faits à la connaissance de la Swiss Football League, afin que les circonstances de cet incident puissent être examinées par les instances compétentes».

Contacté, le SLO réfute toute responsabilité dans cet incident et souligne que le rapport officiel de l'arbitre ne correspond pas au récit d'Yverdon Sport.