Ce lundi, Bruno Berner a officiellement été présenté à la presse comme nouvel entraîneur de Neuchâtel Xamax. Assistant en Australie la saison dernière, le Zurichois est de retour au pays, proche de sa famille.

Matthias Davet Journaliste Blick

«Je viens de passer de Sidney à Neuchâtel, ce n'est pas pareil, mais c'est très très beau.» Sourire aux lèvres, Bruno Berner regarde sur sa gauche en ce lundi matin, dans la salle de conférence du Stade de la Maladière. Certes, l'opéra n'est pas visible, mais la vue panoramique sur le lac n'a pas à rougir d'un des plus beaux édifices du monde.

Par contre, si l'entraîneur zurichois a traversé la planète et est de retour en Suisse, ce n'est pas pour apprécier les paysages. «Ici, c'est le foot qui compte, s'exclame-t-il au jour de la reprise des entraînements. Le travail commence aujourd'hui et il doit être fait de manière correcte.»

Mais avant de rejoindre le premier entraînement – du côté de Pierre-à-Bot puisque la Maladière n'est pas disponible cet été pour cause de travaux sur l'éclairage du stade –, Bruno Berner est revenu sur sa décision d'avoir signé à Neuchâtel Xamax. Il y a, d'abord, l'aspect très rationnel: «Quand j'ai été approché, le club était déjà clair concernant mon recrutement. Les choses se sont alors faites très rapidement, et c'est un aspect qui m'a beaucoup plu.» À côté de lui, son président Jean-François Collet le confirme: «Bruno Berner était le candidat qu'on voulait.»

Pour l'instant, la famille reste à Zurich

Au-delà de l'effectif, des infrastructures ou de l'ambition du club, un autre facteur a peut-être influencé Bruno Berner pour qu'il appose sa signature sur le contrat. Sa femme est en effet Neuchâteloise. «Elle est née ici, dans l'hôpital juste à côté, sourit le Zurichois. Il se peut qu'émotionnellement, ça ait un petit peu influencé ma décision.» Il faut dire qu'au moment où Bruno Berner a annoncé à son épouse qu'il était en contact avec Xamax, celle-ci lui a offert un beau sourire.

Dans un français impeccable, «BB» nous explique que, pour le moment, elle va rester dans la région zurichoise, là où leurs deux enfants sont scolarisés. «J'espère qu'à l'avenir, elle va pouvoir venir ici. Mais, pour le moment, je vais commencer mon aventure et on verra. Il ne faut pas trop y penser.» Même si le technicien avoue ne pas savoir si sa compagne était une fan de Xamax dans sa jeunesse («Il faut que je lui demande»), il précise que son père, malheureusement décédait l'année dernière, venait très souvent assister aux rencontres.

«Ce qui est sûr, c'est que la distance Neuchâtel-Zurich est plus courte que Sidney-Zurich, se marre Bruno Berner. Ce sera une question d'organisation pour se voir, mais je fais confiance à ma femme sur cet aspect.»

«La pression, je l'ai à la maison»

Le coach de 48 ans ne rejoint pas uniquement pour la première fois de sa carrière la Suisse romande, mais aussi une institution. Club historique, Xamax végète en deuxième division depuis 2020. Bruno Berner ressent-il de la pression en débarquant à la Maladière? «Uniquement positive, répond-il. C'est exactement le challenge dont j'ai besoin et c'est un club qui va dans la bonne direction. On veut faire des progrès chaque jour, mais on ne peut pas non plus tout changer en deux semaines. Par contre, la pression, je l'ai à la maison (rires).»

À sa gauche, Jean-François Collet ne veut pas non plus parler de promotion en Super League: «Oui, je pourrais dire qu'on veut monter mais ce serait vendre du rêve, ce qui n'est pas ma philosophie. Il faut être réaliste et, au vu du budget des autres, ce serait un exploit extraordinaire.»

Ainsi, le dirigeant souhaite faire passer un message concernant l'arrivée de Bruno Berner. «Il faut lui laisser le temps de mettre ses idées en place, appuie-t-il. Si l'on demande un résultat immédiat, ce serait contre-productif.» Tout est donc fait du côté de Neuchâtel pour que le Zurichois se sente comme à la maison. Les conseils de sa femme sur les meilleures adresses du coin pourraient aussi aider.