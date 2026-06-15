Yverdon Sport nomme un nouveau directeur sportif

Lorenzo Falbo devient le nouveau directeur sportif d'Yverdon Sport. L'agent de joueurs va cesser son activité dès son entrée en fonction, «dans un souci de transparence».

ATS Agence télégraphique suisse

Yverdon Sport a annoncé lundi la nomination de Lorenzo Falbo au poste de directeur sportif. Il prendra ses fonctions le 1er septembre prochain.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Déjà présent auprès du club la saison dernière en qualité de conseiller du Président Jamie Welch, Lorenzo Falbo accompagnera désormais le développement sportif d’Yverdon Sport, aussi bien pour l’équipe première masculine que pour l’équipe féminine.

Agent de joueurs de longue date et ancien conseiller sportif du Stade Nyonnais, Lorenzo Falbo cessera son activité d'agent dès son entrée en fonction officielle, «dans un souci de clarté et de transparence», a précisé le club nord-vaudois.