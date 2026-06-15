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L'ex-agent Lorenzo Falbo
Yverdon Sport nomme un nouveau directeur sportif

Lorenzo Falbo devient le nouveau directeur sportif d'Yverdon Sport. L'agent de joueurs va cesser son activité dès son entrée en fonction, «dans un souci de transparence».
Publié: il y a 48 minutes
Lorenzo Falbo prend du galon à Yverdon Sport.
Photo: Instagram – @yverdonsport
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ATS Agence télégraphique suisse

Yverdon Sport a annoncé lundi la nomination de Lorenzo Falbo au poste de directeur sportif. Il prendra ses fonctions le 1er septembre prochain.

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Déjà présent auprès du club la saison dernière en qualité de conseiller du Président Jamie Welch, Lorenzo Falbo accompagnera désormais le développement sportif d’Yverdon Sport, aussi bien pour l’équipe première masculine que pour l’équipe féminine.

Agent de joueurs de longue date et ancien conseiller sportif du Stade Nyonnais, Lorenzo Falbo cessera son activité d'agent dès son entrée en fonction officielle, «dans un souci de clarté et de transparence», a précisé le club nord-vaudois.

Challenge League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Vaduz
FC Vaduz
36
34
81
2
FC Aarau
FC Aarau
36
30
80
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
36
27
67
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
36
8
50
5
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
36
-1
49
6
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
36
-10
44
7
Etoile Carouge FC
Etoile Carouge FC
36
-8
40
8
FC Wil
FC Wil
36
-16
40
9
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
36
-27
28
10
AC Bellinzone
AC Bellinzone
36
-37
23
Accession
Barrage d'accession
Relégation
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