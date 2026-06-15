Yverdon Sport nomme un nouveau directeur sportif

ATS Agence télégraphique suisse
Yverdon Sport a annoncé lundi la nomination de Lorenzo Falbo au poste de directeur sportif. Il prendra ses fonctions le 1er septembre prochain.
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Déjà présent auprès du club la saison dernière en qualité de conseiller du Président Jamie Welch, Lorenzo Falbo accompagnera désormais le développement sportif d’Yverdon Sport, aussi bien pour l’équipe première masculine que pour l’équipe féminine.
Agent de joueurs de longue date et ancien conseiller sportif du Stade Nyonnais, Lorenzo Falbo cessera son activité d'agent dès son entrée en fonction officielle, «dans un souci de clarté et de transparence», a précisé le club nord-vaudois.
Challenge League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Vaduz
36
34
81
2
FC Aarau
36
30
80
3
Yverdon Sport FC
36
27
67
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
36
8
50
5
Neuchatel Xamax FCS
36
-1
49
6
FC Rapperswil-Jona
36
-10
44
7
Etoile Carouge FC
36
-8
40
8
FC Wil
36
-16
40
9
FC Stade Nyonnais
36
-27
28
10
AC Bellinzone
36
-37
23
Accession
Barrage d'accession
Relégation