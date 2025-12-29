Ce joueur du Stade Nyonnais pourrait découvrir l'Eredivise

Leorat Bega (22 ans) évolue en ce moment en Challenge League, au Stade Nyonnais. Le milieu de terrain genevois pourrait toutefois faire ses valises cet hiver, après une première partie de saison assez épatante. Les rumeurs l'envoient en Eredivise (Pays-Bas).

Blick Sport

Leorat Bega fait partie de ces footballeurs qui n'ont pas un parcours comme les autres. À 22 ans, le longiligne (194 cm) milieu de terrain du Stade Nyonnais, 8e de Challenge League, présente un CV pas forcément linéaire. Mais sa carrière, à en croire le spécialiste du mercato européen et toujours bien renseigné Sacha Tavolieri, pourrait prendre un nouveau tournant cet hiver. Il est annoncé en discussions (très) avancées avec le club d'Eredivise (D1) PEC Zwolle, actuel 14e du classement.

Un championnat de haut niveau, dominé pour l’instant par le PSV, qui compte déjà onze points d’avance à la trêve. Mais comment Leorat Bega a-t-il attiré l’attention des recruteurs hollandais?

Un profil atypique, des gestes venus d'ailleurs

Une partie de la réponse se trouve à n'en pas douter dans les performances du milieu de terrain formé à Servette, passé également par les jeunes du SC Freibourg, en Allemagne. Leorat Bega est ensuite revenu en Suisse, à Wil, en 2022, avant de mettre sa carrière en pause durant... deux saisons. Jusqu'à son engagement au Stade Nynonnais, à l'été 2024, et ses prestations grimpantes.

En 41 matchs, le joueur, qui possède également la nationalité kosovare, a inscrit quatre buts. Cet automne, il s’est notamment fait remarquer par un but exceptionnel en huitièmes de finale de la Coupe de Suisse face à Xamax, un lob astucieux de plus de 50 mètres. Lors du tour précédent, il avait marqué le penalty décisif face au FC Zurich… d’une panenka pleine de sang-froid, suivie d’une célébration un peu déplacée. Insuffisant pour justifier un transfert, mais il y a, dans ses gestes et ses prises de responsabilité, à 22 ans seulement, un (petit) élément de réponse au moins.

Les deux clubs n'ont encore rien confirmé. Mais si le transfert venait à se concrétiser, ce serait une étape importante dans la carrière de Leorat Bega.