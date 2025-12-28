Granit Xhaka a délivré une jolie passe décisive dimanche lors du match nul de Sunderland contre Leeds et Noah Okafor (1-1). Les Black Cats, promus, sont septièmes du Championnat d'Angleterre.
Le capitaine de l'équipe de Suisse a débloqué la situation à la 28e en récupérant le ballon après une longue touche. Il a adressé une délicieuse passe entre trois joueurs adverses pour trouver Simon Adingra. L'Ivoirien, non sélectionné pour la CAN, a enroulé sa frappe pour inscrire l'unique but de Sunderland dans cette partie.
Leeds enchaîne
Titulaire dans les rangs des Whites, Noah Okafor n'a pas été décisif comme son compatriote. Mais il a montré de belles choses, passant proche de l'égalisation à la 41e, avant que Dominic Calvert-Lewin ne marque un 1-1 mérité juste après la mi-temps (47e).
Avec ce résultat nul, Leeds enchaîne un cinquième match sans défaite en Premier League. L'équipe du Yorkshire est 16e, deux points devant le Nottingham Forest de Dan Ndoye et sept devant West Ham, 18e et premier relégable.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
18
22
42
2
Manchester City FC
18
26
40
3
Aston Villa
18
10
39
4
Liverpool FC
18
4
32
5
Chelsea FC
18
11
29
6
Manchester United FC
18
4
29
7
Sunderland AFC
18
2
28
8
Brentford FC
18
2
26
9
Crystal Palace FC
18
1
26
10
Fulham FC
18
-1
26
11
Tottenham Hotspur FC
18
4
25
12
Everton FC
18
-2
25
13
Brighton & Hove Albion FC
18
1
24
14
Newcastle United FC
18
0
23
15
AFC Bournemouth
18
-6
22
16
Leeds United
18
-7
20
17
Nottingham Forest
18
-10
18
18
West Ham United FC
18
-17
13
19
Burnley FC
18
-15
12
20
Wolverhampton Wanderers FC
18
-29
2