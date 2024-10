Bastien Feller Journaliste Blick

«C'est la victoire qui importe à la fin», tonne à plusieurs reprises Lavdrim Hajrulahu après le court succès de Neuchâtel Xamax face à Schaffhouse ce vendredi (2-1). Il faut dire que les Xamaxiens, qui menaient 2-0 à la pause grâce à des buts de Francesco Lentini (6e) et Shkelqim Demhasaj (16e), ont joué à se faire peur face à une équipe qui n'a pratiquement pas existé à la Maladière.

Devant 3014 spectateurs, donc 15 supporters schaffhousois, Ciriaco Sforza et ses joueurs ont toutefois pu compter sur un relâchement coupable de l'équipe xamaxienne. «Je ne sais pas si c'est psychologique ou si ce sont eux qui ont donné plus, tente d'expliquer l'ancien capitaine du Stade Lausanne-Ouchy. Nous avons tenté de jouer comme en première mi-temps.»

Xamax recolle au FC Thoune

«2-0 est un score piège, explique-t-il encore. S'ils marquent un but, l'euphorie passe de leur côté et cela devient dangereux. Nous avons malheureusement commencé à reculer, à plus balancer et à moins jouer qu'en première mi-temps. Ils ont réussi à marquer sur une occasion qu'on leur a donnée à la fin. Mais c'est la victoire qui importe à la fin.» Un succès et trois points qui permettent à Xamax de profiter du match nul du FC Thoune à Bellinzone (0-0) pour recoller aux Oberlandais, et à Etoile Carouge (3-1 contre Nyon) en tête de Challenge League.

Les Neuchâtelois ont toutefois manqué une belle occasion de réussir leur premier blanchissage de la saison, eux qui détiennent même la neuvième moins bonne défense du championnat. «C'est frustrant, surtout pour un défenseur, car ils n'ont pas eu grand-chose de tout le match. Nous leur donnons une action et on leur redonne espoir par la même occasion», regrette Lavdrim Hajrulahu pour qui ce genre de rencontre doit se terminer à zéro derrière, surtout à la maison.

«Nous devons être plus solides»

Il faut dire que pour ce Xamax qui ambitionne de retrouver l'élite, chaque erreur individuelle, comme celle de Giovani Bamba ce vendredi qui a mené au but de Felipe Pasadore (86e), peut couter très cher. Et ce n'est pas le Lausannois, qui a participé à la montée historique en Super League du Stade Lausanne-Ouchy, il y a deux saisons, qui dira le contraire. «C'est vrai que c'est dommage, car devant, nous savons que nous avons une armada assez folle. Ceux sur le banc entrent et font la différence, ceux qui sont sur le terrain pareil. Nous, derrière, nous devons être plus solides et tenir la baraque. Sur ce genre de match, il faut prendre confiance pour aller de l'avant.»

Aller de l'avant, c'est justement ce qu'a fait Lavdrim Hajrulahu cet été en quittant le SLO après sept ans de bons et loyaux services, permettant donc aux Lausannois de fêter deux promotions de la Promotion League à l'élite. «Neuchâtel n'est pas très loin, mais c'est vrai que cela fait un peu bizarre d'être parti de Lausanne où j'ai fait toute ma formation. Mais j'aime bien la ville ici. Je m'adapte vite et cela se passe bien. Nous enchainons de bons résultats, même si nous avons fait les cons à Bienne (ndlr: défaite en Coupe 2-0), puis à Wil (ndlr: revers 4-0). Une bonne discussion a cependant permis de remonter la pente.»

Un retour en Challenge League compliqué à gérer

Le retour en deuxième division, après une première expérience dans l'élite riche en émotions, n'a toutefois pas été des plus aisés à gérer pour le défenseur central. «Psychologiquement, cela n'a pas été facile. J'ai eu quelques offres à l'étranger, mais j'ai préféré rester en Suisse. La Challenge League n'est pas un championnat à sous-estimer. C'est vrai que quand tu descends de Super League, tu peux penser que cela sera plus simple. Mais non, il y a beaucoup plus de duels, c'est plus haché comme jeu, il y a moins de possession de balle, ... Cela va un peu n'importe où», décrit-il.

Lavdrim Hajrulahu aurait-il pu vivre un deuxième exercice consécutif en Super League? «Je pense que si j'avais pris le risque d'attendre encore un peu dans le mercato, cela aurait été possible», répond-il tout en assurant être ravi d'avoir opté pour Xamax, un club «historique» qui ambitionne à retrouver l'élite et dont le public, bien différent de celui de la Pontaise, l'a séduit. «Ils sont incroyables ici à domicile. Nous n'avons pas perdu un match ici, cela montre qu'ils nous aident et nous poussent à chaque fois.»

Lavdrim Hajrulahu fait partie à Neuchâtel d'un groupe dont plusieurs éléments (Koro Koné, Samir Ramizi, Sead Hajrovic, Michael Goncalves, Giovani Bamba) ont connu les joies d'une promotion par le passé. De quoi donner un avantage à Xamax sur les autres candidats à la montée? «Ça, c'est sur le papier, car sur le terrain, c'est autre chose. Les adversaires vont tous nous attendre.» Le Lausannois et ses nouveaux coéquipiers sont toutefois prêts à leur répondre.