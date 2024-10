Blick Sport

Kylian Mbappé et le Real Madrid suscitent des critiques en Espagne. Photo: IMAGO/PanoramiC

A la surprise générale, le Real Madrid s'est incliné ce mercredi à Lille, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (1-0). Un revers qui fait tache pour les Champions d'Europe en titre et qui a une nouvelle fois mis en exergue les soucis de l'équipe entraînée par Carlo Ancelotti.

En Espagne, la raison de ce problème est vite trouvée: le départ à la retraite de Toni Kroos, lequel était le régulateur du jeu madrilène des dix dernières années. «Il y a plusieurs choses qui ne fonctionnent pas. Le plus évident est que, sans Kroos, cela coûte beaucoup plus cher de jouer au football. Ancelotti a opté pour un jeu plus vertical, mais pour le moment, cela ne fonctionne pas. La production offensive est généralement faible. Mais il y a d’autres problèmes: comme le mauvais timing de Vinicius ou encore le changement de système», juge le journal madrilène «AS» qui explique également qu'un «sentiment de malaise» s'est installé autour du jeu de l'équipe.

«Nous avons touché le fond»

Côté Catalan, on se montre encore plus critique. «L’expérience montre que sans un chef d’orchestre comme l’Allemand Toni Kroos, les violons sonnent très désaccordés, bien qu’ils soient des Stradivarius […] Le Real Madrid est un géant sans cervelle qui se déplace comme un automate sur les impulsions des attaquants. Bellingham, Mbappé et Vinicius, séparément, sont une soupe à l’alphabet pour laquelle l’Italien n’a pas trouvé d’assaisonnement», estime «Sport».

Selon «Marca», la crise couve dans le vestiaire du Real Madrid, pourtant deuxième de Liga trois points derrière le FC Barcelone, puisqu'un membre de l'équipe a même confié au quotidien ibérique que l'équipe avait «touché le fond». La défaite semble donc interdite ce samedi face à Villarreal.