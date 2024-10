Martim Marques et Renato Steffen fêtent le 2-0 des Luganais face à Helsinki. Photo: ANTHONY ANEX

Lugano a fait honneur au football suisse ce jeudi! Les hommes de Mattia Croci-Torti se sont imposés 3-0 face à Helsinki. Les Tessinois ont immédiatement pris les choses en main face aux Finlandais, mais ils ont dû attendre avant de pouvoir fêter l'ouverture du score. Celle-ci est tombée à la 34e grâce à Papadopoulos qui a pris sa chance de loin. Le gardien Nijhuis a touché la balle, mais il n'a pas pu l'empêcher de finir au fond de ses cages.

Lugano a fait le break à la 56e avec le 2-0 signé Martim Marques, mais les Bianconeri ont été moins saignants que lors des 45 premières minutes. Le dernier but est tombé dans les arrêts de jeu par Daniel Dos Santos, débarqué à Lugano en provenance de Thoune et qui avait donc l'habitude des lieux.

Ce succès initial pour les Tessinois offre également une jolie prime de 400'000 euros.

Saint-Gall sombre à Bruges

Saint-Gall, par contre, a pris une véritable gifle en Belgique, sur le terrain du Cercle Bruges. Après avoir été battus par Yverdon le week-end passé en Super League, les Saint-Gallois ont pris l'eau dans la ville célèbre pour ses canaux.

En Flandre occidentale, les Saint-Gallois ont été déclassés. Et ce dès le début de la partie puisque l'Equatorien Minda a ouvert la marque à la 3e. Kévin Denkey a ensuite ajouté deux buts avant la pause, puis un troisième sur penalty à la 54e (4-0). Kevin Csoboth a sauvé l'honneur à la 58e, juste avant un magnifique doublé de Magnee. Le Belge a inscrit le 5e but d'une frappe enroulée et le 6e d'une Madjer à la suite d'un coup franc dans les 16 mètres, après une passe en retrait que le gardien Lawrence Ati Zigi a capté avec les mains.

La deuxième réussite saint-galloise par Félix Mambimbi à la 81e n'ôte pas les marques de la déculottée prise par les joueurs de Suisse orientale.