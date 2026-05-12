Le Stade-Lausanne-Ouchy a remporté lundi son avant-dernier match de championnat dans l'anonymat à Nyon (3-1). Une préparation pour la finale de la Coupe de Suisse sans pression, mais non sans ambition.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Et si le meilleur endroit pour préparer au mieux une finale de Coupe de Suisse se trouvait en fait dans l’anonymat de la Challenge League? Lundi soir, le Stade-Lausanne-Ouchy a vaincu le Stade Nyonnais 3-1 à Colovray, sous une pluie battante et devant 419 spectateurs (dont une petite poignée de braves Lausannois qui ont fini trempés jusqu’aux os dans leur parcage trop grand). Ce pour le compte de l'avant-dernière journée de championnat, et donc de l’avant-dernier match de préparation avant le grand rendez-vous du 24 mai prochain, déjà dans toutes les têtes?

Tout le groupe concerné

«Honnêtement, dans le vestiaire, on n'en parle pas spécialement pour l’instant. Je pense que ça ne va pas tarder à arriver, en début de semaine prochaine», répond l’expérimenté Hugo Fargues sur la pelouse marécageuse de Colovray. Après la victoire en demi-finale face à GC, les joueurs du SLO ont pu (bien) fêter leur qualification pour la finale. «Mais après on est tout de suite reparti au travail, je n’ai pas senti de joueur déconnecté. Et le club ne nous met aucune pression vis-à-vis de ça», continue le milieu de terrain français.

Face à Nyon, Hugo Fargues était capitaine d’un soir et a inscrit le premier but des siens à Colovray. Son coach, Dalibor Stevanovic, avait choisi de faire tourner son effectif: seuls deux titulaires de la demi-finale de Coupe de Suisse l’étaient face au Stade Nyonnais (Léo Besson et Théo Barbet). «C’était idéal de laisser souffler ceux qui jouent plus, à l’approche de la finale. Et de donner du temps de jeu à ceux qui jouent moins», analyse Landry Nomel, ailier stadiste revenu d’une «petite gêne à l’ischio». Pour autant, l'entrée de cinq titulaires en cours de partie a permis au SLO de passer l'épaule à Nyon. «Ça crée une bonne cohésion, on en aura besoin pour la finale», continue celui qui avait marqué face à Grasshopper, en demi-finale.

Changement de système

Ces trois derniers matches, le Stade-Lausanne-Ouchy a également été obligé de se réinventer, après la grosse blessure de Johan Nkama face à Yverdon. Exit le 4-3-3 mis en place par Dalibor Stevanovic, les Stadistes évoluent désormais avec trois défenseurs centraux. «Il y a eu un gros coup dur avec (Johan) Nkama, c’était l'une des valeurs sûres de l’équipe. Contre Yverdon, on prenait un peu le bouillon et le coach a voulu mettre une équipe offensive. Et on a vu que c’était une option pour nous», détaille Landry Nomel.

Après de nouveaux ajustements face à Vaduz, le SLO a vaincu Bellinzone et Nyon (certes les deux derniers du classement) dans ce nouveau système. «Le message qui est passé, c’est qu’on a très bien mis en place ce système-là. C’est une option pour la finale. Après, c’est le boss qui décidera», glisse l’attaquant lausannois avec un sourire. «Depuis le changement tactique, on arrive à rester cohérent. Ça prouve la qualité de l’équipe, qui sait s’adapter dans plusieurs systèmes», appuie son capitaine Hugo Fargues.

De la confiance et le droit de rêver

Reste désormais la dernière journée de Challenge League de vendredi face à Xamax, afin d'engranger encore un brin de confiance pour le grand rendez-vous du 24 mai, face à Saint-Gall, à Berne. En instistant un peu, les joueurs acceptent de se projeter et se disent «confiants» avant le plus grand match de leur carrière. «On a sorti trois Super League, en méritant à chaque fois..., avance le «grand frère» Hugo Fargues. Avec l’équipe qu’on a, on a le droit de rêver. Et on a rien à perdre!»

Même son de cloche du côté de Landry Nomel, qui a lui aussi déjà bien roulé sa bosse, surtout en France mais aussi en Turquie: «Dans une carrière, il n’y a que peu de joueurs qui peuvent jouer une finale. Donc je suis content, on va y aller avec le plein de confiance. On est une petite équipe, la surprise de la coupe.»

Si cela sera bien différent de ce lundi pluvieux à Colovray, le Stade-Lausanne-Ouchy sera prêt grâce à ces matches-là. Et a, quand même, un peu la tête à la finale.