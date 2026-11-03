Le PSG fait un carton, le Barça s'impose

Le PSG a poursuivi son sans-faute lors de la 4e journée de Champions League en écrasant Villarreal 6-0. Aston Villa et Johan Manzambi ont eux connu la défaite à Barcelone mardi (3-0).

ATS Agence télégraphique suisse

En Espagne, le Paris Saint-Germain a cueilli un 10e succès de rang toutes compétitions confondues. Il menait déjà 4-0 après 20 minutes grâce aux réussites de João Neves (9e), Désiré Doué (12e), Senny Mayulu (13e) et Fabian Ruiz (17e), avant que Ruiz (50e) puis David Boly (78e) n'enfoncent le clou en deuxième période. Pourtant privé d'Ousmane Dembélé et de Khvicha Kvaratskhelia, blessés, le double champion d'Europe en titre a fait un grand pas vers les huitièmes de finale, lui qui caracole en tête de cette phase de ligue avec 12 points alors qu'il reste quatre matches à jouer.

Invaincu après les trois premières journées, Aston Villa s'est incliné au Camp Nou. Le Genevois Johan Manzambi et ses coéquipiers se sont fait surprendre d'entrée par Lamine Yamal, qui a exploité une mauvaise relance de la défense des Villans à la 8e. Raphinha a inscrit un doublé au retour des vestiaires (52e/64e), tandis que l'international suisse a été remplacé à la 62e. Malgré cette défaite, les hommes d'Unai Emery restent en bonne posture dans ce tour préliminaire, avec neuf points au compteur, tout comme le Barça.

Les Red Devils renouent avec le succès

Devant son public, Manchester United a mis fin à une série de neuf matches sans victoire toutes compétitions confondues contre l'AS Rome (3-2). Menés 2-0 à la 50e, les Red Devils ont renversé la rencontre grâce à Bruno Fernandes (58e) et l'ancien joueur du FC Sion Matheus Cunha (83/86e). Avec six points en quatre matches, la formation mancunienne se relance dans la course à la qualification en C1, elle qui est à la dérive en Premier League (17e au classement).

Galatasaray s'impose

Après deux matches nuls, le Bayern Munich et son Ballon d'Or Harry Kane ont repris leur marche en avant face à l'Atlético Madrid (2-0). Le milieu de 18 ans Lennart Karl s'est offert un 5e but en C1 à la 54e, avant que Konrad Laimer ne scelle le succès du «Rekordmeister» à la 74e. Aux Pays-Bas, l'Inter Milan du défenseur suisse Manuel Akanji a facilement dominé Feyenoord 3-0.

En début de soirée, l'international suisse Luca Jaquez a observé depuis le banc ses coéquipiers du VfB Stuttgart s'incliner pour la première fois de cette campagne de C1 face à Galatasaray à Istanbul (2-0), suite à un doublé d'Alexey Batrakov (12/15e). A Stamford Bridge, le Sporting Lisbonne a pris le dessus sur le Shakhtar Donetsk 1-0. Pour toutes les compétitions continentales disputées cette semaine, l'UEFA a décrété une minute de silence en mémoire de Jesus de Miguel, joueur de Tenerife, décédé mardi matin des suites d'un choc survenu lundi lors d'un match de deuxième division espagnole.