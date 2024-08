Xamax ne veut pas s'enflammer

1/6 Shkelqim Demhasaj marque désormais ses buts pour Xamax.

Cela fait maintenant cinq saisons, soit depuis l'été 2020, que Neuchâtel Xamax évolue en Challenge League. Une éternité pour ce club historique qui a par le passé connu des épopées européennes, faisant notamment tomber le Real Madrid à la Maladière en 1991.

Pour les dirigeants xamaxiens, cinq saisons dans l'antichambre du football suisse sont amplement suffisantes et ces derniers souhaitent désormais la quitter au plus vite. Les moyens ont ainsi été mis cet été pour obtenir plusieurs signatures intéressantes. Lavdrim Hajrulahu (26 ans) et Giovani Bamba (25 ans) évoluaient ainsi tous deux à Stade Lausanne-Ouchy en Super League la saison dernière. Edin Omeragic (22 ans) était, lui, prêté à Nyon par Servette et fait partie du cadre de l'équipe de Suisse M21. Shkelqim Demhasaj (28 ans) arrive d'Aarau et a plus de 100 matches de Super League dans les jambes.

De quoi remonter dans l'élite en fin de saison? Christophe Moulin, directeur du football de Neuchâtel Xamax, dévoile pour Blick les ambitions des Rouges et Noirs et les coulisses de cet été animé.

À la fin du mois de janvier, vous confiez à Canal Alpha viser la promotion à l'issue de la saison 2024-2025, est-ce toujours l'objectif?

J'ai dit que nous voulions attaquer la montée, mais c'est un processus indéfini dans le temps. On m'a posé la question en fin d'émission et je n'ai pas eu le temps de bien m'expliquer. Nous ne voulons pas vendre du rêve.

Quel est donc l'objectif de la saison?

Faire mieux que la dernière à la fin de laquelle nous avions terminé quatrième, à égalité de points avec Vaduz. Nous voulons attaquer le haut du classement, mais il est trop tôt pour parler de place. Pour cela, nous nous sommes donnés les moyens sur le mercato et je pense que nous l'avons bien fait.

Justement, comment convaincre des joueurs qui évoluaient la saison dernière en Super League, comme Lavdrim Hajrulahu ou Giovani Bamba, de revenir jouer en Challenge League?

En présentant notre projet et nos ambitions. Nous avons un club qui possède une histoire et qui est sain financièrement. Les joueurs sont payés tous les mois sans souci. L'ambiance au stade est plaisante, le coach possède une certaine expérience et les infrastructures sont bonnes, tout comme le staff médical et technique.

Les deux ex-joueurs du Stade Lausanne-Ouchy, Edin Omeragic et Shkelqim Demhasaj pour ne citer qu'eux, étaient d'ailleurs déjà là lors de la première journée de championnat.

Nous avons commencé la construction de l'effectif très tôt. Mais avant de prendre des joueurs, il fallait évaluer qui nous avions à disposition, qui nous allions garder et qui nous allions laisser partir. Comme nous ne jouions plus grand-chose en fin de saison dernière, nous en avons profité pour faire des tests. Nous avons ensuite cherché comment améliorer l'aspect offensif. Nous sommes l'équipe qui a fait le plus de matches nuls, nous manquions de qualité devant pour tuer les rencontres. Nous avons donc remédié à certaines lacunes. Nous avions besoin de plusieurs joueurs de caractères qui ont de la personnalité. Hajrulahu était capitaine au SLO et remplissait ces critères.

L'aspect financier est important comme vous l'avez dit. Le budget a-t-il dû être augmenté?

Oui, il a été augmenté. Mais je ne donnerai pas de chiffres. L'argent reçu pour les ventes de Franck Surdez et de Zachary Athekame a également été utilisé. Nous avons aussi privilégié la qualité à la quantité. Beaucoup de joueurs moyens, qui n'ont pas joué ou presque, nous ont couté cher l'année dernière. Nous avons doublé chaque poste et comptons trois gardiens. Pour la qualité de l’entraînement, c’est mieux d’avoir moins de joueurs. Six jeunes ont par ailleurs été promus de l'académie en équipe première. C'est aussi l'un de nos objectifs.

Votre mercato est-il maintenant terminé?

Nous bougerons en cas d'opportunité et nous serons prêts à répondre à l'un ou l'autre départ. Celui de Fabrice Nsakala est d'ailleurs imminent. Les joueurs restés sont bons, nous avons un bon amalgame entre jeunes et joueurs expérimentés et sommes forts dans tous les secteurs. Le coach a la possibilité d'évoluer dans plusieurs systèmes et a à disposition des joueurs qu'il souhaitait.

Uli Forte prenait donc part aux discussions sur le recrutement.

C'est un travail collégial entre Sébastien Fontbonne, entraîneur adjoint qui a longtemps été directeur du recrutement, le président Jeff Collet, le directeur général, ma personne et Uli Forte. Nous avons tous de bons contacts et nous ciblons ensemble les priorités.

Que pensez-vous du début de saison?

Nous avons bien débuté, même s'il y a eu ce couac à Carouge (ndlr: défaite 3-1). Nous devons rester calmes, réalistes et confiants. Nous avons dominé Aarau, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont beaucoup de blessés. À voir également quel sera le niveau de Vaduz, qui vient d'être éliminé en Coupe d'Europe.

Sion est monté, Grasshopper n'est pas descendu, la constellation semble toutefois plutôt bonne pour ce Neuchâtel Xamax, non?

Nous verrons bien.