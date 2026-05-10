Le FC Stade-Lausanne-Ouchy n'en finit pas de dénicher des talents. Le dernier en date s'appelle Issa Kaloga, très prometteur latéral droit genevois de 22 ans, qui pourrait bien s'en aller cet été direction la Super League ou l'étranger. Lui assure garder la tête froide.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Bien sûr que je suis reconnaissant envers le SLO! A Servette, je ne jouais pas avec la première équipe, l'horizon était bouché. Ici, j'ai pu montrer mes qualités.» En trois simples phrases, Issa Kaloga a résumé sa situation actuelle, celle d'un joueur au potentiel immense, sorti de l'impasse à l'été 2024 par le FC Stade-Lausanne-Ouchy et son directeur sportif Hiraç Yagan, toujours à l'affût d'un bon coup.

Le Genevois de 22 ans est donc le dernier talent en date déniché par le recruteur et pourrait rapporter gros aux Stadistes cet été ou le suivant, comme tant d'autres avant lui, de Teddy Okou à Zeki Amdouni, jusqu'au dernier en date Warren Caddy. De l'avis de nombreux observateurs du club lausannois, l'ailier Keasse Bah et lui sont les deux plus grosses promesses et les joueurs les plus scrutés de l'effectif des Lions.

La Super League ou l'étranger dès cet été?

Après deux petites apparitions avec la première équipe du club genevois, Issa Kaloga a donc été contraint de redescendre d'un échelon et de changer de ville pour poursuivre sa carrière, mais il se pourrait que ce pas de recul représente au final un grand pas en avant pour lui- De nombreux clubs de Super League (YB en fait partie) et plusieurs clubs étrangers ont coché son profil et ont été impressionnés par ses déboulés et sa puissance sur son côté.

«Ce ne sont que des rumeurs pour l'instant», balaie le principal intéressé, interrogé par Blick au sortir de la nette victoire stadiste face à Bellinzone vendredi soir (5-0). «J'ai d'autres choses à penser en cette fin de saison, je suis concentré à fond sur les trois derniers matches. Bien sûr que j'ai l'ambition de jouer plus haut, mais j'y penserai après la saison», a-t-il assuré, lui qui se réjouit bien évidemment du dimanche 24 mai et de la finale de la Coupe de Suisse, le match le plus important de l'histoire du SLO. Et de sa carrière, bien sûr.

«C'est fou. Une finale de Coupe! J'ai besoin de beaucoup de billets pour ma famille et mes amis», a-t-il plaisanté, lui qui rêve, comme tous ses coéquipiers, de frapper un très gros coup face à Saint-Gall. Le SLO a déjà battu trois équipes alémaniques de Super League (Winterthour, Lucerne, GC) dans cette 101e édition de la Coupe et n'est pas spécialement impressionné par la quatrième, même si ce FC Saint-Gall réalise pour l'heure une très grande saison.

Piston, ça marche aussi!

Sous contrat avec le SLO encore une saison, Issa Kaloga ne partira pas à n'importe quel prix, lui qui, à 22 ans, a encore une belle marge de progression, mais aussi le potentiel pour jouer plus haut. Le FC Stade-Lausanne-Ouchy est un club qui vend bien ses talents et ne les brade pas.

Face à Bellinzone vendredi, son entraîneur Dalibor Stevanovic lui avait demandé de jouer un cran plus haut, dans un rôle de piston droit alors que les Stadistes jouaient avec trois défenseurs centraux. «J'ai bien aimé aussi! J'ai les qualités pour jouer à ce poste, j'apprécie de jouer un cran plus haut, avec moins d'efforts défensifs à faire.»

Que ce soit en tant que piston ou latéral droit, Issa Kaloga veut tracer sa voie. Il lui reste deux matches de Challenge League (lundi à Nyon, vendredi face à Xamax) et la grande finale pour montrer ses qualités et évacuer sa petite déception personnelle de lundi dernier, lorsqu'il n'a pas été sélectionné dans l'équipe-type de Challenge League au gala de la SAFP, contrairement à son coéquipier Keasse Bah. «Oui, j'aurais bien aimé y figurer, mais il y a plus important», assure-t-il. Comme faire le bon choix cet été, par exemple.