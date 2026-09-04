Le SLO peut-il refaire le coup et remonter en Super League?

Leader après six journées, le FC Stade-Lausanne-Ouchy semble armé pour refaire le coup de 2023 et remonter en Super League, malgré la perte de Keasse Bah. Qu'en pense Dalibor Stevanovic? Les réponses de l'entraîneur stadiste avant le déplacement à Kriens.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Quatre victoires (Nyon, Rapperswil, Xamax, Carouge) et deux bons matches nuls à l'extérieur à Aarau et Winterthour: le FC Stade-Lausanne-Ouchy a réussi son début de saison en Challenge League et semble armé pour retrouver la Super League, qu'il a quittée à l'été 2024, douze mois à peine après sa promotion surprise.

Dernier succès en date: Le club lausannois a facilement battu Carouge (3-0) mardi soir dans une Pontaise atrocement vide (moins de 200 personnes...) même si le match aurait pu tourner différemment si Laurent Seji n'avait pas détourné le penalty de Cleilton Itaitinga alors que le score était de 0-0.

Emmenés par l'épatant Jordi Tur, son infatigable milieu de terrain espagnol qui semble être l'un des innombrables bons coups du directeur sportif Hiraç Yagan, les Stadistes se sont installés en tête du championnat et viennent de recevoir le renfort, en prêt, de Ronaldo Dantas Fernandes en provenance du FC Lucerne.

Les prochains matches en diront plus sur le potentiel réel de ce SLO version 26/27: après le déplacement à Kriens de vendredi, le buteur Malko Sartoretti et ses coéquipiers recevront Wil avant de terminer le premier tour à Yverdon pour un potentiel choc au sommet le 20 septembre au Stade municipal.

En attendant ces échéances, Dalibor Stevanovic s'est confié à Blick mardi soir après le succès face à Carouge.

Coach, on aurait pu penser à une décompression après la finale de la Coupe, mais votre équipe est déjà bien dans le coup. Comment l'expliquez-vous de manière objective?

Déjà, parce que nous avons fait une bonne préparation. C'est la première raison. Ensuite, nous avons bien choisi nos joueurs et bien recruté. Je suis très satisfait du groupe que j'ai à disposition, c'est au staff et à moi de bien travailler maintenant. Surtout, au-delà de la qualité des joueurs, j'aime l'attitude de ce groupe. L'état d'esprit d'un joueur est évidemment important pour nous dans le processus de recrutement et j'ai l'impression qu'on ne s'est pas trompés sur ce plan cet été.

Ce qui veut dire?

L'attitude, ce n'est pas seulement lors du match. C'est aussi à l'entraînement, au quotidien. Je vois dans ces joueurs un état d'esprit qui ne lâche rien et qui est partagé par tous.

Même en ayant perdu Keasse Bah, vous gagnez 3-0 le match d'après...

Ce qui prouve ce que je vous dis. L'équipe est toujours la plus importante. Et c'est notre réalité au SLO, quand un joueur est performant, il part. Mais c'est justement ce qui nous permet d'être meilleur.

Comment ça?

J'ai énormément apprécié travailler avec lui, comme tout le groupe. C'était un des meilleurs joueurs de Challenge League, il l'a prouvé tout au long de la saison dernière et lors des quatre premiers matches de celle-ci. Il méritait son transfert et le club aussi. Tout le monde s'y retrouve.

Sauf l'entraîneur, qui perd l'un des meilleurs joueurs du championnat alors que celui-ci a commencé... Je ne comprends pas que vous ne soyez pas un peu plus agacé. Ou au moins contrarié.

Je connais la réalité du SLO. Mieux: je m'en sers. Ce qui est arrivé à Keasse, c'est une motivation pour tous les autres. Quand tu es performant, honnête, que tu travailles bien et que tu as une bonne attitude, tout est possible. Les autres joueurs doivent s'en inspirer pour devenir meilleurs et eux aussi aller dans un top club. Et on a remplacé Keasse. Vous avez vu le match de ce soir, vous avez donc pu voir jouer Cobel Sow. C'est la vie du SLO. Construire, reconstruire, faire progresser les joueurs et l'équipe en même temps.

La saison dernière, le SLO galérait contre les équipes de bas de tableau. Ces trop nombreux matches nuls vous ont plombé. On a l'impression que vous les maîtrisez mieux cette saison, même s'il n'y a que six matches.

Il y a toujours des choses à corriger. Par exemple, aujourd’hui, je n’étais pas totalement satisfait de notre organisation défensive en première période. Mais nous avons été très lucides à la mi-temps, nous avons discuté et nous avons réagi. Ensuite, nous avons su amener le match tranquillement jusqu’au bout. Oui, cette saison, nous sommes pour l'instant plus performants contre les équipes qui sont derrière nous, nous sommes plus concentrés peut-être.

Vendredi, il y aura déjà le déplacement à Kriens, avant d’autres gros rendez-vous. Quels seront les dangers pour votre équipe?

Je ne parle que du prochain match. Kriens fait des choses très intéressantes en ce moment. Ils sont encore dans l'euphorie de la montée et dans cette dynamique liée à la saison passée, et ils ont bien commencé. Il faudra être très sérieux là-bas. Je connais très bien ce terrain synthétique, très petit. Nous nous attendons donc à un match compliqué, d’autant plus que ce sera notre troisième match de la semaine.

Je reviens à cette finale de la Coupe, pardonnez-moi. Avec cette euphorie, la pause plus courte, votre situation, celle de Hiraç Yagan, tous les changements de joueurs. Ce n’était peut-être pas évident d’imaginer que vous seriez encore invaincus après six journées. Il y a eu un important travail psychologique?

Avec moi, il y a toujours un travail psychologique. À ce niveau-là, l’aspect mental est très important. Mon travail consiste aussi à transmettre cette passion aux joueurs et à leur donner une identité forte. Mais l’organisation dans le jeu reste fondamentale. Mes joueurs savent, à chaque minute et dans chaque partie du terrain, ce qu’ils doivent faire. Et je pense que cela leur donne aussi de la confiance. Une fois que tu sais ce que tu dois faire, ta confiance augmente, tu deviens plus performant et, derrière, les résultats arrivent.

Quand on est leader après six journées, on espère forcément l'être jusqu'au bout...

On n'a même pas encore joué contre tout le monde. Il faut rester calme. Comme je le dis depuis le début, c’est match après match. Après Kriens, nous allons récupérer et attendre le prochain rendez-vous. Nous ne nous enflammons pas. Nous sommes premiers, mais il reste encore énormément de matches à jouer. Petit à petit.