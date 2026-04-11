Qu'arrive-t-il au FC Stade-Lausanne-Ouchy? Demi-finaliste de la Coupe de Suisse, le club vaudois n'a pris que deux points en cinq matches lors des cinq derniers matches de Challenge League, tous face à des adversaires de bas de tableau.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Je voulais pas venir. Je suis quand même venu. Je m'attendais à rien. Je suis quand même déçu.» Les ultras du FC Stade-Lausanne-Ouchy ont de l'humour et n'hésitent pas à clamer leur amour à leurs joueurs, mais aussi à les piquer un peu parfois. Après avoir chanté en hommage à Corinne, la cheffe de presse du SLO, un honneur qu'est elle sans nul doute la seule à avoir dans le football suisse, le kop s'est montré un peu caustique au vu de ce qui se passait sur le terrain de la Pontaise devant lui lundi soir face à Rapperswil.

Un calendrier «en apparence» favorable

En perdant 1-2 face au club saint-gallois, trois jours après s'être inclinés sur cette même pelouse 0-2 face à Wil, les Stadistes ont confirmé leurs difficultés à contourner des blocs bas, ce qui s'est un peu trop vu lors des derniers matches et les fait avancer au ralenti en championnat, même s'ils sont toujours quatrièmes.

Après être allés gagner 2-0 à Yverdon pour la dernière d'Adrian Ursea, les joueurs de Dalibor Stevanovic espéraient monter en puissance et se mettre en confiance avant d'affronter GC samedi prochain en demi-finale de la Coupe de Suisse. Le calendrier semblait favorable avec cinq matches face aux équipes de la deuxième moitié de tableau en Challenge League. Mais les résultats n'ont pas été à la hauteur des espérances, et c'est peu de le dire.

Dans le détail: un match nul contre Nyon (9e), trois défaites à Bellinzone (10e), puis contre Wil (7e) et Rapperswil (8e) et un nul à Carouge (6e) pour finir cette affreuse série vendredi soir!

Aller gagner à Yverdon, mais ne plus gagner ensuite...

Dalibor Stevanovic avait prévenu Blick lors de son interview voilà un mois: son équipe est très à l'aise lorsqu'elle affronte un club de Super League ou de haut de tableau de Challenge League, moins lorsqu'elle a à faire à des équipes moins cotées. Et ce constat s'est vérifié lors des cinq derniers matches, ce qui ne peut pas être une coïncidence: aller gagner à Yverdon, une équipe joueuse et créative sous la direction d'Adrian Ursea, puis ne battre ni Nyon, Bellinzone, Wil, Rapperswil et Carouge, voilà qui a de quoi interroger...

Face à Wil et Rapperswil, les deux fois à la Pontaise en cinq jours, les Stadistes ont eu des occasions, c'est vrai, et ils auraient pu obtenir un meilleur résultat avec plus d'efficacité offensive. Les statistiques sont parlantes: 19 tirs à 10 lors du premier match, 14-5 lors du deuxième. Mais les tirs cadrés sont plus équilibrés: 6-4 et 4-4.

Le fait est que le SLO n'a pris que deux points et qu'il sera très intéressant d'observer son visage face à GC pour la première demi-finale de l'histoire du club lausannois en Coupe de Suisse (samedi à 18h). Parmi les interrogations, figure la question du gardien. Dany da Silva, sorti sur blessure face à Wil, sera-t-il de retour? Léo Besson, prêté par Servette, assure l'interim et Dalibor Stevanovic aura une décision à prendre si son titulaire revient à l'entraînement cette semaine.

De leur côté, les Sauterelles, qui pourraient se trouver dans une crise gigantesque en cas de résultat négatif face à Winterthour ce week-end, ont bien sûr repéré la difficulté du SLO à percer des blocs bas, et les Zurichois ont également constaté que Winterthour et Lucerne, deux équipes de Super League, se sont faites dominer en venant à la Pontaise cette saison, dans le jeu comme dans le résultat.

Une équation improbable à résoudre

GC osera-t-il venir avec un bloc bas et laisser le ballon à son adversaire, ce qui serait un sacré aveu de faiblesse? Dalibor Stevanovic se pose sans doute ce genre de questions et le très méticuleux coach du SLO se trouve face à un joli défi et doit résoudre une équation improbable: comment arriver en finale de Coupe de Suisse en éliminant trois équipes de Super League, lorsqu'on n'arrive pas à battre les équipes de fin de classement en Challenge League?