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Nyon et Etoile Carouge battus
Vaduz et Aarau s'imposent avant le choc décisif

Vaduz et Aarau restent au coude-à-coude pour la promotion en Challenge League après leurs victoires vendredi. Vaduz a battu Etoile Carouge 2-1, tandis qu'Aarau a écrasé le Stade Nyonnais 5-1.
Publié: 08.05.2026 à 22:46 heures
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Nyon n'a rien pu faire face à Aarau et s'est incliné 5-1.
Photo: Philipp Kresnik/freshfocus
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ATS Agence télégraphique suisse

Statu quo en tête de la Challenge League à l'issue de la 34e et antépénultième journée. Le leader Vaduz et son dauphin Aarau se sont tous deux imposés vendredi soir.

Vaduz est allé gagner 2-1 au Stade de la Fontenette face à Etoile Carouge grâce à un doublé de Dominik Schwizer, après avoir terminé le match à 10 contre 11 à la suite de l'expulsion d'Hasler (84e). Le club liechtensteinois conserve deux points d'avance sur Aarau, qui a infligé une sixième défaite consécutive au Stade Nyonnais (5-1).

Deux journées décisives

Les deux dernières journées seront donc décisives dans la lutte pour la promotion directe, notamment la prochaine: lundi soir, Vaduz accueillera en effet Aarau. Le club de la Principauté se déplacera ensuite à Wil vendredi prochain lors de l'ultime ronde, alors que les Argoviens recevront Yverdon dans le même temps.

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Les trois autres clubs romands ont connu la victoire vendredi. Finaliste de la Coupe de Suisse, Stade Lausanne-Ouchy a écrasé Bellinzone 5-0. Yverdon est pour sa part allé s'imposer 1-0 à Wil, alors que Neuchâtel Xamax a renversé Rapperswil-Jona (3-2) après avoir été mené 2-0 à la mi-temps.

Challenge League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Vaduz
FC Vaduz
34
33
78
2
FC Aarau
FC Aarau
34
29
76
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
34
25
63
4
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
34
-3
46
5
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
34
5
44
6
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
34
-9
41
7
Etoile Carouge FC
Etoile Carouge FC
34
-5
39
8
FC Wil
FC Wil
34
-16
37
9
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
34
-24
28
10
AC Bellinzone
AC Bellinzone
34
-35
22
Accession
Barrage d'accession
Relégation
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