Vaduz et Aarau restent au coude-à-coude pour la promotion en Challenge League après leurs victoires vendredi. Vaduz a battu Etoile Carouge 2-1, tandis qu'Aarau a écrasé le Stade Nyonnais 5-1.

ATS Agence télégraphique suisse

Statu quo en tête de la Challenge League à l'issue de la 34e et antépénultième journée. Le leader Vaduz et son dauphin Aarau se sont tous deux imposés vendredi soir.

Vaduz est allé gagner 2-1 au Stade de la Fontenette face à Etoile Carouge grâce à un doublé de Dominik Schwizer, après avoir terminé le match à 10 contre 11 à la suite de l'expulsion d'Hasler (84e). Le club liechtensteinois conserve deux points d'avance sur Aarau, qui a infligé une sixième défaite consécutive au Stade Nyonnais (5-1).

Deux journées décisives

Les deux dernières journées seront donc décisives dans la lutte pour la promotion directe, notamment la prochaine: lundi soir, Vaduz accueillera en effet Aarau. Le club de la Principauté se déplacera ensuite à Wil vendredi prochain lors de l'ultime ronde, alors que les Argoviens recevront Yverdon dans le même temps.

Les trois autres clubs romands ont connu la victoire vendredi. Finaliste de la Coupe de Suisse, Stade Lausanne-Ouchy a écrasé Bellinzone 5-0. Yverdon est pour sa part allé s'imposer 1-0 à Wil, alors que Neuchâtel Xamax a renversé Rapperswil-Jona (3-2) après avoir été mené 2-0 à la mi-temps.