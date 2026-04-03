Un doublé de Brian Beyer rapproche Vaduz de la Super League

L'attaquant alsacien Brian Beyer a inscrit un doublé qui a permis à Vaduz de s'imposer (3-1) à Neuchâtel et de se rapprocher de la montée en Super League. L'équipe d'Anthony Braizat a une fois de plus déçu son public.

ATS Agence télégraphique suisse

Neuchâtel Xamax a subi la loi de Vaduz vendredi soir lors de la 28e journée de Challenge League. Les Rouge et Noir se sont inclinés 3-1 devant la formation liechtensteinoise.

Vaduz a forcé la décision grâce à un doublé de Brian Beyer (38e 1-0, 60e 2-0), Xamax réduisant en vain l'écart sur une réussite de Koro Kone (80e 2-1). Les hommes du coach Marc Schneider se retrouvent provisoirement seuls en tête avec trois points d'avance sur Aarau, qui se déplacera à Rapperswil-Jona samedi.

Yverdon s'impose largement

Troisième du classement - mais très loin du duo de tête, Yverdon a dominé la lanterne rouge Bellinzone 5-2 avec un doublé d'Elias Pasche. YS, qui restait sur trois matches sans victoire (deux défaites et un nul), a ainsi rendu un bel hommage à Mamadou Alpha Diallo, gardien de son équipe M18 décédé cette semaine.

Stade Lausanne-Ouchy a pour sa part concédé une deuxième défaite consécutive. La troupe de Dalibor Stevanovic s'est inclinée 2-0 à la Pontaise face à Wil, qui grimpe du 9e au 6e rang. Le SLO conserve la 4e place malgré cette contre-performance, avec trois points d'avance sur Xamax.

Le derby lémanique programmé vendredi soir n'a par ailleurs pas connu de vainqueur. Etoile Carouge, qui visait un troisième succès d'affilée, n'a pu faire mieux que 0-0 face au Stade Nyonnais