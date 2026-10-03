Ce samedi, la Nati peut déjà se mettre en bonne position pour l'Euro 2028

La Suisse peut ce samedi effectuer face à la Slovénie un grand pas vers la Ligue A, mais aussi améliorer ses chances de participer à l’Euro 2028. Le sélectionneur de la Nati, Murat Yakin, met toutefois en garde contre un adversaire qui n’a encore encaissé aucun but.

Lucas Werder

Le retour vers la Ligue A ne pouvait pas mieux commencer pour la Suisse. Après ses deux victoires 3-0 à l’extérieur en Macédoine du Nord et en Écosse, la Nati compte six points sur six, et n’a toujours pas encaissé le moindre but.

Et sa situation avant le troisième rendez-vous de la Ligue des nations, samedi à Lucerne (20h45), est encore plus confortable. Comme la Slovénie a dû se contenter d’un 0-0 contre l’Écosse lors de son premier match, la Suisse pourrait, en cas de victoire, compter au moins cinq points d’avance sur chacun de ses adversaires. La plateforme statistique «Football Meets Data» estime déjà à 93,7% les chances de voir la Nati terminer en tête de son groupe de Ligue B.

«Nous avons une bonne situation de départ et nous ne voulons pas la laisser filer», souligne Murat Yakin. Le sélectionneur refuse toutefois de parler de promotion avant même d’avoir affronté la Slovénie. «Notre objectif reste de prendre les matches les uns après les autres et de poursuivre sur notre lancée», rappelle-t-il.

Le pot 1 lui échappe, mais…

Cet automne, la Suisse joue toutefois pour davantage qu’un simple retour en Ligue A. Une victoire contre la Slovénie lui permettrait également de faire un pas important vers l’Euro 2028. La répartition des pots pour le tirage au sort des groupes de qualification, prévu le 6 décembre à Belfast, dépend en effet du classement général de la Ligue des nations.

Comme elle évolue en Ligue B, la Nati ne peut plus prétendre au pot 1, réservé aux douze meilleures équipes. Les quatre derniers de groupe de la Ligue A ainsi que les premiers et deuxièmes de groupe de la Ligue B composeront le pot 2.

En cas de victoire contre la Slovénie, la Suisse aurait quasiment l’assurance de terminer dans les deux premières places de son groupe. Elle pourrait ainsi éviter de se retrouver avec plusieurs gros morceaux lors des qualifications pour l’Euro 2028.

Mais le match contre la 53e nation mondiale est loin d’être gagné d’avance. Comme la Nati, les Slovènes n’ont toujours pas encaissé de but après deux rencontres, même s'ils ont été plutôt chanceux face à l'Ecosse (0-0). «Ce sera un adversaire qui va nous poser des problèmes», prévient Murat Yakin.