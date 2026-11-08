Ce champion du monde français devient papa pour la quatrième fois à 53 ans

Champion du monde en 1998, Robert Pirès, aujourd'hui âgé de 53 ans, est devenu papa pour la quatrième fois à la fin du mois d'octobre.

Ramona Bieri

Robert Pirès a fêté son 53e anniversaire le 29 octobre. Deux jours plus tard, il a reçu un cadeau particulier. Comme l'a annoncé l'ancienne star française du football sur Instagram, il est devenu une nouvelle fois papa le 31 octobre. «Bienvenue, ma petite fille», écrit-il, révélant que la petite s'appelle Olivia.

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Robert Pirès a publié non seulement un adorable cliché sur lequel il tient délicatement la petite main du bébé, mais aussi une photo le montrant avec sa compagne, encore enceinte jusqu'au cou. Une autre image montre le footballeur transportant le bébé à travers le couloir de l'hôpital.

Une relation de longue date s'est brisée en 2024

Devenir père n'est pas une expérience nouvelle pour Robert Pirès, bien au contraire. Ses trois autres enfants, Naïa (21 ans), Théo (18 ans) et Alessio (15 ans), sont nés de sa relation avec l'ancien mannequin Jessica Lemarié. Celle-ci s'est brisée en 2024 après plus de 20 ans de vie commune. Grâce à leurs enfants, les deux ex-partenaires restent toutefois très proches et passent régulièrement des vacances ensemble.

Au cours de sa carrière, Robert Pirès a disputé 79 matches (14 buts) avec l'équipe de France. Il a été champion du monde en 1998, puis champion d'Europe deux ans plus tard. En club, l'ancien milieu de terrain a notamment joué pour le FC Metz (162 matches/43 buts), Arsenal (189 matches/62 buts) et Villarreal (103 matches/13 buts). Il a surtout remporté des titres en Angleterre avec Arsenal: deux titres de champion (2002 et 2004), deux Community Shields (2002 et 2004) et trois FA Cups (2002, 2003, 2005).