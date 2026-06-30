Les supporters du Stade Malherbe Caen devront prendre leur mal en patience. Depuis la reprise de l'entraînement, lundi, les séances de préparation estivale se déroulent à huis clos, à la demande du nouvel entraîneur Gaël Clichy, ancien joueur de Servette.
Ce choix ne fait pas l'unanimité auprès des supporters, habitués à assister aux entraînements de leur équipe. Interrogé par L'Équipe, Gaël Clichy a défendu sa décision avec une comparaison inattendue. «C'est un lieu de travail pour les joueurs et finalement on a besoin de calme et de sérénité. Un banquier n'a pas toute la rue qui écoute ce qu'il fait dans son bureau», explique-t-il.
«Sans parler de jeunes filles...»
Fort de ses vingt années de carrière professionnelle, Gaël Clichy estime que les six semaines de préparation sont déterminantes pour la saison à venir et que rien ne doit perturber la concentration de son groupe.
«Ces préparations sont importantes. Et quand il y a du monde autour, sans parler de jeunes filles ou quoi, on peut être moins concentré», ajoute l'ancien Servettien, qui a également été l'adjoint de Thierry Henry chez les Espoirs français. L'entraîneur souligne que cette période est d'autant plus importante que son effectif a été en partie renouvelé.
Les supporters n'apprécient pas
Selon Ici Normandie, cette décision a été mal accueillie par les supporters caennais, privés d'un rendez-vous auquel ils étaient habitués. Gaël Clichy assure toutefois que cette mesure n'a rien d'une mise à distance du public. «Il ne s'agit pas de casser quelque chose, mais de permettre à l'équipe de travailler dans les meilleures conditions», insiste-t-il.
Le Stade Malherbe Caen espère rebondir après sa relégation en Ligue 3 et mise sur cette préparation pour bâtir une équipe compétitive. Selon L'Équipe, certaines séances pourraient être ouvertes au public dans les prochaines semaines. Pour l'heure, la priorité est donnée à la concentration et à la cohésion du groupe.