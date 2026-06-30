Les entraînements du SM Caen se déroulent désormais à huis clos. Pour justifier ce choix, Gaël Clichy invoque notamment la nécessité d'éviter les distractions... «sans parler de jeunes filles».

Les supporters du Stade Malherbe Caen devront prendre leur mal en patience. Depuis la reprise de l'entraînement, lundi, les séances de préparation estivale se déroulent à huis clos, à la demande du nouvel entraîneur Gaël Clichy, ancien joueur de Servette.

Ce choix ne fait pas l'unanimité auprès des supporters, habitués à assister aux entraînements de leur équipe. Interrogé par L'Équipe, Gaël Clichy a défendu sa décision avec une comparaison inattendue. «C'est un lieu de travail pour les joueurs et finalement on a besoin de calme et de sérénité. Un banquier n'a pas toute la rue qui écoute ce qu'il fait dans son bureau», explique-t-il.

«Sans parler de jeunes filles...»

Fort de ses vingt années de carrière professionnelle, Gaël Clichy estime que les six semaines de préparation sont déterminantes pour la saison à venir et que rien ne doit perturber la concentration de son groupe.

«Ces préparations sont importantes. Et quand il y a du monde autour, sans parler de jeunes filles ou quoi, on peut être moins concentré», ajoute l'ancien Servettien, qui a également été l'adjoint de Thierry Henry chez les Espoirs français. L'entraîneur souligne que cette période est d'autant plus importante que son effectif a été en partie renouvelé.

Les supporters n'apprécient pas

Selon Ici Normandie, cette décision a été mal accueillie par les supporters caennais, privés d'un rendez-vous auquel ils étaient habitués. Gaël Clichy assure toutefois que cette mesure n'a rien d'une mise à distance du public. «Il ne s'agit pas de casser quelque chose, mais de permettre à l'équipe de travailler dans les meilleures conditions», insiste-t-il.

Le Stade Malherbe Caen espère rebondir après sa relégation en Ligue 3 et mise sur cette préparation pour bâtir une équipe compétitive. Selon L'Équipe, certaines séances pourraient être ouvertes au public dans les prochaines semaines. Pour l'heure, la priorité est donnée à la concentration et à la cohésion du groupe.