Yan Diomandé, décollage imminent pour la fusée d'Abidjan

A 19 ans, Yan Diomandé enflamme la planète durant cette Coupe du monde, mais reste tranquille concernant les rumeurs qui l'envoient au PSG ou à Liverpool. Sa soeur Roxane, elle, est toujours dans son coeur, un an après son décès.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le dénommé Marcus Holmgren Pedersen risque de peut-être mal dormir dans la nuit de lundi à mardi et ce ne sera pas (uniquement) à cause de la chaleur qui règne à Dallas. Le Norvégien doit-il couper la climatisation de sa chambre d'hôtel ou non? Il a cette question-là à se poser, mais il doit aussi s'en poser quelques-unes au sujet de son adversaire direct du lendemain, un certain Yan Diomandé.

En regardant les extraits vidéos de l'ailier ivoirien, le latéral droit norvégien a dû transpirer un peu, tant la vitesse et la percussion du jeune homme peuvent mettre n'importe quel défenseur en difficulté. Que ce soit avec son club de Leipzig (12 buts et 8 assists à 19 ans cette saison...) ou en sélection, où il brille durant cette Coupe du monde, Yan Diomandé terrorise les latéraux et leur donne le tournis.

Des points communs avec Johan Manzambi

Ce jeune homme est l'une des grandes révélations, ou confirmations, du tournoi, et présente de nombreuses similitudes avec un certain Johan Manzambi. Tous deux jeunes, tous deux évoluant en Bundesliga, tous deux élus «homme du match» au moins une fois depuis le début du tournoi et tous deux destinés à une grande carrière, avec un gros transfert potentiel cet été déjà.

Cette semaine encore, Yan Diomandé a été cité dans des articles évoquant une bataille acharnée entre Liverpool et le PSG., qui seraient tous deux prêts à aligner des dizaines de millions d'euros pour convaincre Leipzig de le lâcher. Interrogé à ce sujet ce lundi au stade des Dallas Cowboys, le principal intéressé a évidemment botté en touche: «Je suis focus sur la Coupe du monde avec mon pays. Il n'y a rien de plus beau.»

Devant les médias internationaux et ivoiriens, qui étaient venus nombreux parler au nouveau phénomène des Eléphants, et surtout l'écouter, Yan Diomandé a aussi parlé de ses émotions, sans entrer dans le pathos. «Oui, je suis fier de moi, j'ai traversé beaucoup de choses pour arriver ici», a-t-il ainsi déclaré avec pudeur. Il n'a pas parlé de sa soeur Roxane, mais elle était partout dans la pièce à ce moment précis, elle est qui est décédée à l'âge de 15 ans, voilà un peu plus d'une année, sans doute victime d'une boisson volontairement empoisonnée.

La Coupe du monde, pour sa petite soeur Roxane

«Tout ce que je fais sur un terrain de football, c'est pour toi», a ainsi écrit le joueur sur la plateforme «The Players' Tribune» à l'approche de la Coupe du monde. «Ce tournoi, je le vois comme une scène. C'est l'occasion pour moi de montrer au monde entier ce que tu as vu en moi. Chaque fois que je marque, je m'assure que tout le monde connaît ton nom. Je ferai en sorte qu'ils ne t'oublient pas», a-t-il également écrit avec émotion. «Maintenant, je ne ressens rien. C'est comme si je n'étais même plus un être humain. Depuis ta mort, je ne suis plus le même.»

Si Yan Diomandé s'exprime dans un anglais parfait lors de ses interventions médiatiques durant cette Coupe du monde, comme ce mardi à Dallas, c'est pour une raison très simple. Après sa naissance à Abidjan, en 2006, il a rejoint une académie floridienne durant son enfance, où il a énormément appris. «Il y a le football, mais de loin pas que ça. Je dois beaucoup aux Etats-Unis, je le sais. J'allais à l'école, c'était une très bonne expérience de vie. Depuis cette période, je sais que je peux vivre seul et aller partout», assure-t-il, en faisant comprendre entre ses silences que cela n'a pas toujours été simple pour lui d'être séparé de sa famille aussi jeune. Il en récolte les fruits aujourd'hui et tout n'a d'ailleurs pas été linéaire depuis cette aventure nord-américaine.

Une saison à Leipzig pour tout exploser

Il rejoint cependant Leganes en 2024, où Leipzig le repère et le fait signer pour cinq ans l'été dernier. En une saison à peine, il a fait exploser sa valeur marchande et le club allemand n'ouvrira pas les discussions en dessous des 100 millions. De quoi faire tourner la tête de n'importe qui, mais le jeune homme assure que ces bruits et ces négociations en coulisses n'auront aucun impact sur sa performance de mardi. «Je joue pour mon pays et ses supporters passionnés. Cela passe au dessus de tout.»

Le mot de la fin est pour son sélectionneur Emerse Faé, impressionné par la maturité de ce garçon et qui veut le préserver des requins le plus longtemps possible, lui qui l'a convoqué pour la première fois en octobre dernier et en a rapidement fait un élément central de son équipe (treize sélections déjà, onze fois titulaire!). «Yan, c'est un joueur très facile à entraîner. Il a toujours le sourire, il est constamment de bonne humeur. Ses qualités, on les connaît, elles sont énormes. Il provoque, il percute, mais il a une super mentalité, c'est un joueur offensif qui n'hésite jamais à faire le travail défensif pour ses coéquipiers.» Il aura encore une occasion de le prouver ce mardi sur la grande scène de la Coupe du monde.

Quand il entrera sur le terrain et quand il en sortira, il aura une immense pensée pour sa petite soeur Roxane. Mais entre deux, il fera le boulot avec application, aussi bien pour la rendre fière que pour rendre son pays heureux.