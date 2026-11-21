Le Fribourgeois a marqué son premier but pour l'Union Berlin, mais son équipe a sombré 5-1 contre Leipzig. Cette cinquième défaite en 10 matches maintient Berlin en bas du classement.

ATS Agence télégraphique suisse

Michel Aebischer a marqué pour la première fois sous les couleurs d'Union Berlin samedi en Bundesliga. A domicile, le Fribourgeois a inscrit l'unique réussite berlinoise lors de la défaite 5-1 face au RB Leipzig.

L'international suisse de 29 ans a saisi sa chance à la 41e, alors que Leipzig menait 1-0. Le milieu de terrain a profité d'un rebond favorable dans la surface pour ouvrir son compteur avec la formation de l'ex-coach de Thoune Mauro Lustrinelli, qu'il a rejointe cet été en provenance de Pise.

Malgré cette réussite, Union Berlin a concédé la défaite suite à une deuxième période désastreuse, où les joueurs de la capitale ont encaissé quatre buts. Cette cinquième défaite en 10 matches cette saison complique un peu plus la tâche d'Aebischer, du Genevois Kastriot Imeri et de leurs coéquipiers, qui restent à la 16e et antépénultième place du championnat avec sept points.

Dortmund prend la tête

Vainqueur 1-0 du Borussia Mönchengladbach dans le même temps, le Borussia Dortmund s'est emparé de la première place de Bundesliga. La formation du gardien suisse Gregor Kobel compte deux points d'avance sur ses poursuivants, le Bayern Munich et le SC Fribourg, après 10 journées.