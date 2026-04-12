Marie-Louise Eta marque l'histoire du football allemand

Marie-Louise Eta devient la première femme à entraîner une équipe de Bundesliga. L'Allemande de 34 ans a été nommée à la tête de l'Union Berlin.

L'Allemande Marie-Louise Eta est devenue à 34 ans la première femme à entraîner une équipe de Bundesliga, nommée à la tête de l'Union Berlin jusqu'à la fin de la saison après le limogeage de l'entraîneur Steffan Baumgart, a annoncé le club berlinois. Dans un communiqué envoyé dans la nuit de samedi à dimanche, l'Union Berlin a annoncé se séparer de Steffan Baumgart, remplacé par Marie-Louise Eta pour assurer l'intérimaprès la défaite (3-1) sur la pelouse de la lanterne rouge Heidenheim.

La technicienne était déjà à la tête de l'équipe féminine des moins de 19 ans de l'Union Berlin. Le club avait annoncé il y a une semaine qu'elle serait à la tête de l'équipe féminine de l'Union, maintenue en première division, dès l'été prochain. A partir de fin novembre 2023 et jusqu'à l'été 2024, elle avait déjà été l'une des assistantes de Marco Grote et de Nenad Bjelica, devenant la première femme en Bundesliga à cette fonction.

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Objectif maintien

Pour les cinq derniers matches de la saison, la mission de Marie-Louise Eta sera de maintenir l'Union Berlin en Bundesliga. Avec 32 points, le seul club de la capitale allemande en première division compte sept points d'avance sur St. Pauli (25), 16e et barragiste, et 11 points d'avance sur Wolfsburg (21), premier relégable à la 17e place.

«Le maintien en Bundesliga n'est pas encore assurée si l'on regarde l'écart de points avec la seconde moitié du classement. Je suis ravie que le club m'ait confiée cette tâche difficile», a glissé Eta, citée dans le communiqué de l'Union Berlin. «L'une des forces de l'Union a toujours été, et reste, la capacité de se serrer les coudes dans ce genre de situation. Et, bien sûr, je suis convaincue que nous obtiendrons les points décisifs avec l'équipe», a-t-elle ajouté.

«Notre situation reste précaire»

«Nous avons réalisé une seconde moitié de saison extrêmement décevante jusqu'à présent et nous ne nous laisserons pas aveugler par notre classement. Notre situation reste précaire et nous avons un besoin urgent de points pour assurer notre maintien», a commenté le patron de l'Union Horst Heldt.

Pour son premier match dans son nouveau costume, Marie-Louise Eta sera opposée à Wolfsburg samedi (15h30) à l'Alte Försterei, le stade de l'Union dans l'est de la capitale allemande, une rencontre cruciale dans la lutte pour le maintien.