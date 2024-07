Il y a plus de femmes entraîneures grâce à une nouvelle formation

D'un seul coup, cinq fois plus de femmes sont formées au métier d'entraîneure de football que ce qui se fait habituellement en un an. Qu'est-ce qui se cache derrière cette soudaine augmentation? Blick fait la lumière sur ce sujet.

Cette semaine, un événement historique se déroule au stade du Wankdorf. Pour la première fois, un cours d'entraîneur C Basic réservé aux femmes a lieu dans la région de Berne. C'est le deuxième en Suisse. «Une autre étape importante», se réjouit Franziska Schild, responsable du développement du football à l'Association de football Berne-Jura. C'est elle qui a organisé l'événement avec son équipe.

«La valeur ajoutée d'un tel cours réside dans le fait que nous pouvons gagner des femmes qui, dans d'autres circonstances, n'auraient pas suivi cette voie.» Jusqu'à présent, les entraîneures étaient formées dans les mêmes cours que les hommes. Il n'était pas rare qu'une femme se retrouve seule et ait du mal à trouver sa place. Ou craignait de tomber lors des exercices sur le terrain.

Un quota de femmes inquiétant

Lea Steiner, participante au cours, ajoute: «Ici, en tant que femme, on n'a pas à faire ses preuves. Sinon, c'est souvent comme si nous devions d'abord réaliser quelque chose pour être remarquées.» Dans la région Berne-Jura, seuls 8% des entraîneurs sont des femmes (état en janvier 2024). «Avec le cours pour femmes, nous espérons un essor», explique Franziska Schild.

Les débuts sont prometteurs. Pas moins de 36 participantes sont formées du lundi au samedi. «C'est environ cinq fois plus que le nombre de personnes formées chaque année jusqu'à présent», explique Franziska Schild. Avec le diplôme C Basic, elles pourront à l'avenir entraîner des équipes jusqu'à la 3e ligue chez les hommes et la 1re ligue chez les femmes. À condition qu'elles réussissent l'examen théorique le dernier jour de formation. Le diplôme C Basic fait également office de cours de moniteur J+S.

L'avenir de Lara Dickenmann est ouvert

Le visage le plus connu parmi les participantes est celui de Lara Dickenmann. L'ancienne joueuse de l'équipe nationale sera-t-elle bientôt sur la ligne de touche? Dans un entretien avec Blick, elle fait signe que non. «Je ne vais pas commencer une carrière d'entraîneure pour le moment», dit-elle en souriant. Ce cours figure depuis néanmoins longtemps sur sa liste de tâches en suspens.

Après avoir quitté son poste de manager général chez les féminies de Grasshoppers, elle a enfin trouvé le temps de le faire. «Dans mon rôle de responsable sportive, je dirige des entraîneurs. Je veux avoir une base de connaissances dans leur domaine d'activité. Je peux les acquérir dans ce cours.» Où et dans quelle fonction travaillera-t-elle à l'avenir? Elle ne le sait pas encore. Une seule chose est claire: «Je veux rester dans le football.»

Des objectifs ambitieux

Ce nouveau type de formation dans la région Berne-Jura réjouit l'Association suisse de football. Celle-ci a formulé des objectifs de croissance ambitieux dans le cadre d'un «Legacy Project». L'Euro à domicile en 2025 dans son propre pays doit apporter un changement durable et à long terme.

L'objectif d'ici 2027 est de voir plus de 4000 femmes travailler comme entraîneures, arbitres et fonctionnaires dans le football. Parallèlement, le nombre de femmes inscrites comme joueuses de football doit passer de 41'100 à 80 '000. D'autres objectifs visent à doubler le nombre de spectateurs de la Women's Super League et à accroître la régularité des qualifications des équipes nationales féminines pour les phases finales internationales.

Collecter des points et gagner des prix

En principe, le «Legacy Project» comprend trois domaines: la promotion du football de base, du football d'élite et l'activation avant et pendant le tournoi à domicile. Dans le football d'élite, cela signifie concrètement le renforcement de l'Axa Womenʼs Super League, y compris les standards, les lieux de compétition et la visibilité. De plus, la promotion de la relève doit être développée.

Dans le football de base, un «Legacy Challenge» assure des incitations supplémentaires. L'idée est la suivante: les clubs reçoivent des points dès lors qu'ils mettent en œuvre les offres de l'Association suisse de football et des associations régionales pour promouvoir les filles et les femmes dans le football. Des points qui leur permettent ensuite de gagner des prix pendant l'Euro à domicile et au-delà. Par exemple, des billets d'entrée ou des représentations de joueuses ainsi que des équipements d'entraînement.