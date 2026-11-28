L'aventure de Mauro Lustrinelli (50 ans) en Bundesliga est déjà terminée. Union Berlin a décidé de se séparer immédiatement de l'entraîneur tessinois, samedi soir.

Christian Müller

C'est un autre Suisse qui a précipité sa chute: Urs Fischer! Sous les yeux de son compatriote, Union Berlin a concédé samedi après-midi une amère défaite 2-1 face à Mayence. Il s'agit déjà du sixième revers en onze journées de Bundesliga cette saison. Avec seulement sept points au compteur, le club berlinois occupe une inquiétante 17e place, en position de relégable.

La direction a donc décidé de frapper fort. Les trois adjoints de Lustrinelli, Michel Renggli, Sascha Stauch et Enrico Schirinzi, sont également priés de faire leurs valises. Le directeur sportif Horst Heldt quittera, lui aussi, le club au terme de la saison.

Mauro Lustrinelli n'avait pourtant débarqué en Allemagne que cet été, auréolé de son titre de champion sensationnel avec le FC Thoune. À Berlin, il avait signé un contrat jusqu'en 2028. Cinq mois seulement après son arrivée, sa première expérience à l'étranger comme entraîneur prend déjà fin.

Le bilan est particulièrement maigre: une seule victoire en onze matches de Bundesliga. Toutes compétitions confondues, Union Berlin reste même sur une série de sept rencontres sans succès.