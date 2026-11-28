C'est un autre Suisse qui a précipité sa chute: Urs Fischer! Sous les yeux de son compatriote, Union Berlin a concédé samedi après-midi une amère défaite 2-1 face à Mayence. Il s'agit déjà du sixième revers en onze journées de Bundesliga cette saison. Avec seulement sept points au compteur, le club berlinois occupe une inquiétante 17e place, en position de relégable.
La direction a donc décidé de frapper fort. Les trois adjoints de Lustrinelli, Michel Renggli, Sascha Stauch et Enrico Schirinzi, sont également priés de faire leurs valises. Le directeur sportif Horst Heldt quittera, lui aussi, le club au terme de la saison.
Mauro Lustrinelli n'avait pourtant débarqué en Allemagne que cet été, auréolé de son titre de champion sensationnel avec le FC Thoune. À Berlin, il avait signé un contrat jusqu'en 2028. Cinq mois seulement après son arrivée, sa première expérience à l'étranger comme entraîneur prend déjà fin.
Le bilan est particulièrement maigre: une seule victoire en onze matches de Bundesliga. Toutes compétitions confondues, Union Berlin reste même sur une série de sept rencontres sans succès.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
13
36
36
2
Atlético Madrid
14
17
34
3
Real Madrid
14
21
33
4
Real Betis Balompié
14
4
27
5
Real Sociedad
13
0
22
6
Racing Santander
14
-10
20
7
Athletic Bilbao
13
4
19
8
Deportivo Alaves
14
1
19
9
FC Séville
13
-2
19
10
Villarreal CF
13
1
15
11
Espanyol Barcelone
13
0
15
12
La Corogne
13
-1
15
13
Rayo Vallecano
13
-6
15
14
CA Osasuna
13
-10
15
15
Celta Vigo
13
-1
13
16
Levante UD
14
-7
12
17
Valence CF
13
-11
12
18
Getafe CF
13
-13
12
19
CF Elche
14
-7
11
20
Malaga CF
14
-16
5