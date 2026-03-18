Les Bavarois se sont sentis lésés après le match face au Bayer Leverkusen (1-1) et n'ont pas hésité à le faire savoir. Sauf que tout le monde n'est pas d'accord avec le fait que le Bayern soit désavantagé par les arbitres.

Davide Malinconico

Le Bayern Munich a vécu samedi un match mouvementé sur la pelouse du Bayer Leverkusen (1-1). Le leader de la Bundesliga est certes reparti avec un point durement acquis, mais aussi avec deux expulsions dans ses bagages. Et cela met les dirigeants en colère.

L’attaquant bavarois Nicolas Jackson a d’abord été expulsé en première mi-temps pour une faute grossière. Mais c’est surtout le carton jaune infligé à Luis Díaz en deuxième mi-temps qui a fait couler beaucoup d’encre. Mais la colère ne sied pas au meilleur club d'Allemagne. C’est notamment l'avis de l’ancien joueur Dietmar Hamann, qui ne comprend pas le comportement des dirigeants du Bayern.

Les cadres du Bayern se déchaînent, l'arbitre regrette

84e minute: Après un léger contact avec le gardien de Leverkusen Janis Blaswich, Luis Díaz tombe dans la surface de réparation, mais se relève immédiatement. Il reçoit néanmoins un deuxième carton jaune pour une simulation présumée... et donc un rouge. Pour l’entraîneur Vincent Kompany, c’est de la «folie». «Personne dans le stade ne sait pourquoi il reçoit un carton jaune», déclare le coach belge. Le capitaine bavarois Joshua Kimmich était lui aussi stupéfait après le match: «Ce n’est pas une simulation.»

L’arbitre Christian Dingert a lui-même reconnu sur Sky Deutschland après avoir revu les images: «Le deuxième jaune est très sévère, je ne le donnerais plus comme ça». «Que Dingert reconnaisse son erreur est honorable, mais cela seul ne nous aide pas», a déclaré le président du Bayern Herbert Hainer à «Bild».

Mais les choses ne s’arrêtent pas là, loin s’en faut: d’autres dirigeants du Bayern prennent également position. «C’était comme si toutes les décisions 50-50 étaient contre nous», a par exemple déclaré le directeur sportif Max Eberl. Les propos du président d’honneur Uli Hoeness sont nettement plus tranchés: «La pire performance d’une équipe arbitrale que j’ai jamais vue lors d’un match de Bundesliga», déclare-t-il.

Malgré toutes ces critiques, la DFB ne veut pas entendre parler d’«erreurs scandaleuses». À l’exception du carton jaune, toutes les décisions liées au jeu étaient correctes ou du moins justifiables. Le Bayern avait fait appel de la suspension de Luis Díaz auprès du tribunal sportif, mais cet appel a déjà été rejeté lundi.

Karma après l'Atalanta?

Le Bayern Munich récolte ainsi de vives critiques de la part de l’ancien joueur bavarois Dietmar Hamann (143 matches), qui s’insurge sur Sky Deutschland: «Une telle réaction après un match où l’arbitre a livré une bonne prestation n’est pas digne de ce club de classe mondial.» Ce qui rend Hamann particulièrement perplexe, c’est le fait que le Bayern se présente comme des victimes.

Auparavant, le président du directoire Jan-Christian Dreesen avait déploré sur Sky Deutschland que les décisions litigieuses contre le club bavarois se soient multipliées ces derniers temps. Il a souligné que le FC Bayern Munich considérait «avec inquiétude l’évolution des dernières semaines» et a en même temps exigé de la DFB une amélioration des performances des arbitres.

Les Munichois vont maintenant avoir affaire à un arbitre français. Le match retour de la Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame (mercredi, 21h) sera dirigé par Benoît Bastien. Joshua Kimmich et Michael Olise ne seront pas de la partie en raison d'une suspension. Après la nette victoire 6-1 du match aller la semaine dernière, il a été dit que le duo avait volontairement pris cette sancion afin de pouvoir disputer les quarts de finale. Les mauvaises langues pourraient dire que les Munichois ont été punis par le karma contre Leverkusen.