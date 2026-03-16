Arne Slot sur la sellette après le nul contre Tottenham?

Liverpool laisse filer la victoire face à Tottenham et reste à la peine dans la course à l’Europe. La pression monte autour d’Arne Slot, dont l’avenir sur le banc des Reds apparaît de plus en plus incertain.

Manuela Bigler

Liverpool a connu un nouveau coup dur dimanche. Après la défaite décevante contre Wolverhampton (2-1) et l’échec en Ligue des champions contre Galatasaray (1-0), les Reds n’ont obtenu qu’un match nul (1-1) contre un Tottenham en crise. Liverpool avait longtemps mené grâce à Dominik Szoboszlai, mais a laissé échapper la victoire presque à la dernière minute, lorsque Richarlison a égalisé à la 90e.

Pour Liverpool, ce match nul représente une perte de points cruelle dans la lutte pour les places qualificatives en Ligue des champions. Le champion d’Angleterre en titre manque l’occasion de passer devant Aston Villa à la quatrième place du classement. Dominik Szoboszlai tire la sonnette d’alarme après la rencontre: «Nous devons nous réveiller, car si nous continuons ainsi, nous aurons de la chance la saison prochaine si nous jouons en Conference League», déclare le milieu de terrain hongrois.

Focus sur les huitièmes de finale

Les supporters sont frustrés par ce résultat. En championnat, Liverpool a déjà encaissé huit buts décisifs à la 90e minute ou après, ce qui lui a coûté onze points au total, auxquels s’ajoutent désormais deux points supplémentaires. Après le 1-1 contre Tottenham, des huées et des sifflets se sont fait entendre dans les tribunes. Dominik Szoboszlai comprend ces réactions: «Nous comprenons les huées. Nous ne livrons pas les performances que l’on attend de nous.»

Arne Slot est lui aussi très déçu après le match. «Qui ne serait pas frustré après avoir laissé échapper des points à domicile contre Tottenham, qui traverse actuellement une période difficile?», a déclaré l’entraîneur de Liverpool. Selon lui, toute l’attention est désormais portée sur le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions mercredi à 21 heures, où une réaction est nécessaire.

Arne Slot menacé?

L’entraîneur néerlandais Arne Slot est sous forte pression. En cas de défaite contre l’équipe turque et d’élimination de la Ligue des champions, sa position pourrait devenir très fragile. Depuis sa prise de fonction à Liverpool à l’été 2024, les critiques se multiplient, notamment en raison de la baisse de performance de l’équipe après le titre remporté en mais 2025.

«Cette équipe est à mille lieues d’être là où elle devrait être cette saison», analyse l’ancien joueur professionnel de Liverpool Jamie Carragher à la télévision. Après 30 matches de Premier League, Liverpool occupe la cinquième place avec 49 points, soit 21 points de retard sur le leader Arsenal. L’année dernière, à la même période, les Reds étaient en tête avec douze points d’avance sur Arsenal, alors deuxième. Quatre journées plus tard, le 20e titre de champion était acquis.

Une légende du club pressentie comme successeur

Xabi Alonso est pressenti pour prendre la succession. La légende du club, qui a disputé 143 matches avec Liverpool, est sans emploi depuis son départ du Real Madrid en janvier. L’Espagnol est considéré comme le candidat idéal par de nombreux fans et collaborateurs. Un engagement de Xabi Alonso pourrait redonner de l’espoir et de la confiance aux supporters.