Bodø/Glimt bientôt au même niveau que Liverpool

Le club norvégien a dominé le Sporting lors du match aller des huitièmes de finale. Pour leur première en Ligue des Champions, Bodø/Glimt a un pied en quart.

Lino Dieterle

Faut-il encore se frotter les yeux de stupeur devant ce résultat? Le FK Bodø/Glimt a terrassé Sporting CP en Norvège avec un 3-0 lors du huitième de finale aller de la UEFA Champions League.

Le géant portugais subit une véritable douche froide chez le club norvégien de cette ville de pêcheurs d’environ 50'000 habitants. Comme plusieurs avant eux. Les Nordiques ont déjà profité de l’avantage du terrain contre Manchester City (3-1) ou l'Inter Milan (3-1), devant près de 8'000 spectateurs. Mais Bodø/Glimt s’est également imposé à l’extérieur, à Milan (2-1) ou à Madrid (2-1 contre l'Atlético Madrid).

Et pourtant, l’équipe de Kjetil Knutsen n’est même pas championne de Norvège en titre. Viking FK, de Stavanger, a détrôné Bodø, qui avait remporté ses quatre titres de champion sous la direction de Knutsen depuis 2018, fin novembre 2025. Le championnat norvégien étant disputé sur l’année civile, il commence en mars et se termine en novembre ou début décembre. Ce rythme contribue-t-il à la forme actuelle?

Série de victoires en Champions League

Le lien est indéniable, du moins sur le plan statistique: le débutant en Ligue des champions, qui s'est assuré la qualification grâce à une victoire 5-0 à domicile contre Sturm Graz (match retour perdu 1-2), n'a pas pu remporter les quatre premiers matchs de groupe. Depuis la fin du championnat, il a enchaîné un match nul 2-2 à Dortmund et cinq victoires consécutives contre Manchester City, l'Atletico Madrid, l'Inter Milan (deux fois) et maintenant le Sporting.

En principe, la première journée aurait dû avoir lieu samedi prochain, mais le début du championnat de Bodø a été reporté. L'accent est mis sur la Ligue des champions. Et après la nette victoire au match aller, la qualification pour les quarts de finale est en vue.

Bientôt au même niveau que Liverpool?

Si les Norvégiens ne gâchent pas cette situation confortable, ils seront la deuxième équipe norvégienne à atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions, depuis Rosenborg en 1997. De plus, Bodø entrerait dans le cercle des meilleurs débutants de la Ligue des champions. Depuis 2000, seules deux équipes ont atteint les demi-finales dès leur première participation à la compétition: Leeds United en 2000/01 et Villareal en 2005/06.

Sept équipes – toutes issues des meilleures ligues européennes – ont atteint les quarts de finale du premier coup. Bodö serait donc au même niveau que le Deportivo La Corogne (2000/01), Liverpool (2001/02), Tottenham (2010/11), Malaga (2012/13), Leicester City (2016/17), Atalanta Bergame (2019/20) et Aston Villa (2024/25).

La sensation norvégienne ne vient certes pas de nulle part, puisque la «horde jaune» s'était déjà hissée en demi-finale de l'Europa League la saison précédente. Mais les experts ne leur ont pas accordé beaucoup de crédit en Ligue des champions. Ils pourront normalement observer les Norvégiens encore trois fois dans la compétition.