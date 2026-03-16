À Lausanne, la nostalgie du football s’accroche aux portants

Bastien Feller Journaliste Blick

Un millier de maillots accrochés aux portants, des collectionneurs qui fouillent chaque cintre et des nostalgiques du football des années 2000: depuis le 16 mars, un pop-up store de maillots de football vintage a ouvert ses portes à Lausanne. Jusqu’au 21 mars, l’événement propose aux amateurs une sélection allant des années 1980 aux saisons les plus récentes.

À l’origine de cette initiative, un vendeur actif en ligne qui souhaitait tester un format physique. «J’ai décidé de le faire à Lausanne parce qu’il n’y a pas beaucoup de pop-ups dans ce domaine en Suisse romande. Et je sens que Lausanne est une place forte. Il y a beaucoup de monde et, pour vendre des maillots, c’est vraiment une bonne place», explique Laurent Moret, fondateur d’Eternal Pitch, qui confie disposer déjà d’une bonne base de clients fidèles dans le bassin lausannois.

«On est toujours nostalgiques»

Dans le magasin éphémère, près de 1000 pièces sont proposées aux visiteurs. Les amateurs peuvent notamment y trouver des maillots datant de 1985 jusqu’à la saison 2024-2025, ainsi qu’un large choix de pièces emblématiques des années 2000. «On est toujours nostalgiques des maillots de l’époque qu’on a vécue», glisse le vendeur, qui propose aussi plusieurs tuniques de sélections nationales, notamment de la Suisse.

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Le premier jour d’ouverture a rapidement attiré les curieux. «On a ouvert à midi et ça a bien démarré», explique le Valaisan vers 14 heures. «Il y avait beaucoup de monde et on a fait pas mal de ventes dès le début. Certains collectionneurs nous suivaient déjà sur les réseaux sociaux et sont venus directement.»

Parmi les visiteurs, certains préfèrent ne pas attendre la fin de la semaine pour passer. «Je préfère venir au début pour être sûr de ne pas rater les meilleures pièces», explique un client en feuilletant les rangées de maillots. «J’aime bien voir les maillots en vrai. Sur internet c’est différent: ici, on peut vraiment regarder les détails.»

À quelques mois de la Coupe du monde

L’organisation de ce pop-up tombe aussi à un moment stratégique pour le vendeur. «C’est aussi une bonne publicité avant la Coupe du monde. Et puis les gens peuvent voir les maillots en physique, ce que beaucoup préfèrent à l’achat en ligne.»

L’annonce de l’événement a d’ailleurs suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. «Plein de gens étaient contents. Ils me demandaient si j’avais certains maillots et plusieurs m’ont dit qu’ils passeraient. J’ai reçu beaucoup de messages sur Instagram et sur WhatsApp. Ça a amené pas mal d’engouement.» Avis aux amateurs.