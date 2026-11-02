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Un choc malheureux
Le gardien de la Nati s'excuse auprès de la star du Bayern après sa blessure

Ismael Saibari s'est blessé samedi lors d'un duel avec Gregor Kobel, le gardien suisse du Borussia Dortmund, et a dû être opéré. Le portier de la Nati a fait preuve de fair-play en présentant ses excuses au joueur du Bayern.
Publié: il y a 1 minute
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Gregor Kobel souhaite un prompt rétablissement à Ismael Saibari. Le Marocain s'est blessé dans un duel avec le gardien suisse.
Photo: Instagram @ismaelsaibari
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Carlo Steiner

A la 24e minute du Klassiker entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, Ismael Saibari file seul au but, mais sa tentative de lob échoue face à Gregor Kobel. Le ballon retombe sur la droite de la surface de réparation. Le Marocain tente alors de le récupérer, mais le gardien suisse est le premier sur les lieux.

Dans son intervention, Gregor Kobel percute malheureusement le mollet de son adversaire avec son épaule. La cheville d'Ismael Saibari se tord dans le choc. Le milieu offensif ne peut pas poursuivre la rencontre.

Le lendemain, le verdict tombe: rupture de la syndesmose. Ismael Saibari a déjà été opéré et devrait être éloigné des terrains pendant au moins trois mois.

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Gregor Kobel, lui, n'a pas tardé à réagir. Dimanche matin, le gardien de la Nati a présenté ses excuses à son adversaire dans une story Instagram, tout en lui souhaitant un prompt rétablissement.

Ismael Saibari a répondu à son tour, sensible à la démarche du portier suisse. «Merci, j'apprécie beaucoup», a-t-il écrit.

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