Le gardien de la Nati s'excuse auprès de la star du Bayern après sa blessure

A la 24e minute du Klassiker entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, Ismael Saibari file seul au but, mais sa tentative de lob échoue face à Gregor Kobel. Le ballon retombe sur la droite de la surface de réparation. Le Marocain tente alors de le récupérer, mais le gardien suisse est le premier sur les lieux.
Dans son intervention, Gregor Kobel percute malheureusement le mollet de son adversaire avec son épaule. La cheville d'Ismael Saibari se tord dans le choc. Le milieu offensif ne peut pas poursuivre la rencontre.
Le lendemain, le verdict tombe: rupture de la syndesmose. Ismael Saibari a déjà été opéré et devrait être éloigné des terrains pendant au moins trois mois.
Gregor Kobel, lui, n'a pas tardé à réagir. Dimanche matin, le gardien de la Nati a présenté ses excuses à son adversaire dans une story Instagram, tout en lui souhaitant un prompt rétablissement.
Ismael Saibari a répondu à son tour, sensible à la démarche du portier suisse. «Merci, j'apprécie beaucoup», a-t-il écrit.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
11
34
30
2
Atlético Madrid
11
14
28
3
Real Madrid
11
18
27
4
Real Betis Balompié
11
3
23
5
Real Sociedad
11
0
19
6
FC Séville
11
-2
17
7
Athletic Bilbao
10
4
15
8
Villarreal CF
11
0
12
9
Celta Vigo
11
0
12
10
Deportivo Alaves
11
-2
12
11
Rayo Vallecano
10
-5
12
12
Getafe CF
11
-8
12
13
La Corogne
10
0
11
14
Espanyol Barcelone
11
-1
11
15
CA Osasuna
10
-10
11
16
Racing Santander
11
-14
11
17
CF Elche
11
-4
10
18
Levante UD
11
-5
10
19
Valence CF
11
-9
9
20
Malaga CF
11
-13
5