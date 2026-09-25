Le Bayern envisage un transfert phare! Dani Olmo, meneur de jeu du FC Barcelone, serait sur le point de revenir en Bundesliga. Selon El Nacional, le club munichois tenterait de convaincre le joueur de 28 ans avec une offre de plusieurs millions.

Le Bayern veut recruter une star du Barça cet hiver et est prêt à payer très cher

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Blick Sportdesk

Le Bayern Munich aurait jeté son dévolu sur Dani Olmo. Selon le média espagnol El Nacional, le club allemand préparerait une offre de plusieurs millions d’euros pour le milieu offensif du FC Barcelone lors du mercato hivernal. L’international espagnol de 28 ans, qui s’était révélé au RB Leipzig, pourrait ainsi venir renforcer l’attaque bavaroise.

D’après El Nacional, cette piste serait notamment liée aux incertitudes entourant Jamal Musiala (23 ans) et Michael Olise (24 ans). Les deux joueurs occupent une place importante dans le secteur offensif du Bayern. Le club serait donc à la recherche d’un renfort expérimenté sur la scène internationale. Dani Olmo ferait partie des options étudiées.

L’Espagnol a débuté sa carrière au Dinamo Zagreb avant de se faire un nom à Leipzig. En Bundesliga, il a évolué aussi bien comme meneur de jeu que comme avant-centre en soutien ou sur les ailes. Sa polyvalence serait l’un de ses principaux atouts aux yeux des dirigeants munichois.

Mais Barcelone ne devrait pas se séparer de Dani Olmo aussi facilement. Sous les ordres de Hansi Flick, l’Espagnol fait partie intégrante de l’effectif, malgré la concurrence de Fermin Lopez et Pedri.

Selon les médias espagnols, Hansi Flick apprécie notamment la capacité d’Olmo à trouver les espaces et à combiner dans le secteur offensif avec des joueurs comme Lamine Yamal et Pedri. «Sur le plan sportif, vendre Olmo n’aurait absolument aucun sens pour Barcelone à l’heure actuelle», écrit El Nacional, citant des sources proches du club.

Reste donc à savoir si une offre conséquente du Bayern pourrait malgré tout faire évoluer la position du Barça. La situation contractuelle de Dani Olmo ainsi que le montant d’une éventuelle indemnité de transfert ne sont toutefois pas clairement établis dans l’article.