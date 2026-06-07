Mariés en secret depuis octobre 2024, Loredana et Karim Adeyemi vivent toujours le grand amour. Le footballeur allemand a révélé les coulisses de sa demande en mariage, loin des clichés.

A l'été 2023, la rappeuse lucernoise Loredana et l'attaquant du Borussia Dortmund Karim Adeyemi apparaissent ensemble en public pour la première fois. Le couple assiste alors à la journée des finales de la Coupe de l'Association de football de Suisse, alimentant les rumeurs sur leur relation. Quelques semaines plus tard, les deux célébrités officialisent leur histoire et révèlent être en couple depuis la fin de l'année 2022.

Plus de trois ans après, leur amour semble toujours aussi solide. Entre-temps, Loredana et Karim Adeyemi se sont même mariés. Selon le journal allemand «Bild», ils se sont dit «oui» en toute discrétion en octobre 2024.

Une demande en mariage en pleine forêt

Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer pour une star de Bundesliga, Karim Adeyemi n'a pas organisé une demande en mariage spectaculaire. Pas de coucher de soleil ni de restaurant luxueux. C'est en pleine forêt qu'il a fait sa demande. «C'était très simple», raconte-t-il à «Bild». «On pourrait dire qu'elle n'était ni romantique ni spectaculaire.»

Si l'international allemand a choisi un cadre aussi sobre, c'est pour une raison bien précise. Hana, la fille de sept ans de Loredana issue d'une précédente relation, occupait une place centrale dans ce moment. «Comme Hana est la personne la plus importante dans la vie de Lori, il était essentiel qu'elle soit présente», explique Karim Adeyemi. «C'est pour cela que je l'ai fait dans la forêt.»

«Le bien-être de Hana et Lori passe avant tout»

La simplicité de la demande a d'ailleurs permis à Karim Adeyemi de surprendre sa future épouse. Loredana confie qu'elle ne s'attendait absolument pas à une telle déclaration. La présence de sa fille a rendu ce moment encore plus spécial. Au fil des années, Hana s'est également beaucoup attachée à Karim Adeyemi, qui mesure pleinement son rôle au sein de cette famille recomposée. «Le bien-être de Hana et Lori est plus important pour moi que le mien», affirme-t-il.

L'attaquant ne précise toutefois pas si cette priorité passe également avant sa carrière sportive. Cet été, Karim Adeyemi espérait participer à la Coupe du monde avec l'Allemagne, mais le sélectionneur Julian Nagelsmann ne l'a finalement pas retenu dans son groupe. Une déception sportive qui lui laisse au moins davantage de temps à consacrer à sa femme et à sa belle-fille.