Le montant sera déduit du salaire
Un joueur de Dortmund reçoit une amende de près de 100'000 euros!

Karim Adeyemi n'a pas su maîtriser ses nerfs en fin d'année et son club de Dortmund l'a lourdement puni. 90'000 euros d'amende pour l'international allemand!
Publié: 09:03 heures
Karim Adeyemi est mis à l'amende par le Borussia Dortmund pour son comportement lors du match contre Mönchengladbach.
Photo: imago/Kirchner-Media
Cédric Heeb et BliKI

Karim Adeyemi (23 ans) va devoir mettre la main à la poche après son pétage de plomb face à Mönchengladbach. L’attaquant du Borussia Dortmund avait vivement contesté les décisions de l’arbitre, avant de réagir avec colère à son remplacement. Selon les informations de «Sport Bild», le BVB a infligé à l’international allemand une amende d’environ 90’000 euros.

Cette somme sera directement prélevée sur son salaire mensuel. Karim Adeyemi perçoit environ six millions d’euros par saison. La décision a été entérinée lors d’une réunion de crise organisée pendant le camp d’entraînement hivernal du club à Marbella.

L’entraîneur Niko Kovac a rapidement fait comprendre que l’incident ne serait pas minimisé. «Nous ne l’avons pas balayé sous le tapis. Après le match, chacun est bien sûr reparti de son côté», a expliqué le technicien de 54 ans. Le dossier doit désormais être réglé «lors d’un entretien personnel, en tête-à-tête — ou à six ou huit yeux».

Le directeur sportif Sebastian Kehl était déjà intervenu immédiatement après la rencontre, empêchant un Karim Adeyemi furieux de regagner directement les vestiaires. Il avait alors annoncé qu’une sanction tomberait.

Bundesliga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
Bayern Munich
15
44
41
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
15
14
32
3
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
15
13
29
4
RB Leipzig
RB Leipzig
15
11
29
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
15
9
27
6
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
15
3
26
7
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
15
0
25
8
Union Berlin
Union Berlin
15
-3
21
9
SC Fribourg
SC Fribourg
15
-1
20
10
Werder Brême
Werder Brême
15
-10
17
11
FC Cologne
FC Cologne
15
-2
16
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
15
-6
16
13
Hambourg SV
Hambourg SV
15
-9
16
14
VfL Wolfsbourg
VfL Wolfsbourg
15
-5
15
15
FC Augsbourg
FC Augsbourg
15
-11
14
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
15
-13
12
17
1. FC Heidenheim
1. FC Heidenheim
15
-21
11
18
FSV Mayence
FSV Mayence
15
-13
8
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation
