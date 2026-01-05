Karim Adeyemi n'a pas su maîtriser ses nerfs en fin d'année et son club de Dortmund l'a lourdement puni. 90'000 euros d'amende pour l'international allemand!

Karim Adeyemi (23 ans) va devoir mettre la main à la poche après son pétage de plomb face à Mönchengladbach. L’attaquant du Borussia Dortmund avait vivement contesté les décisions de l’arbitre, avant de réagir avec colère à son remplacement. Selon les informations de «Sport Bild», le BVB a infligé à l’international allemand une amende d’environ 90’000 euros.

Cette somme sera directement prélevée sur son salaire mensuel. Karim Adeyemi perçoit environ six millions d’euros par saison. La décision a été entérinée lors d’une réunion de crise organisée pendant le camp d’entraînement hivernal du club à Marbella.

L’entraîneur Niko Kovac a rapidement fait comprendre que l’incident ne serait pas minimisé. «Nous ne l’avons pas balayé sous le tapis. Après le match, chacun est bien sûr reparti de son côté», a expliqué le technicien de 54 ans. Le dossier doit désormais être réglé «lors d’un entretien personnel, en tête-à-tête — ou à six ou huit yeux».

Le directeur sportif Sebastian Kehl était déjà intervenu immédiatement après la rencontre, empêchant un Karim Adeyemi furieux de regagner directement les vestiaires. Il avait alors annoncé qu’une sanction tomberait.