Buteuse lors de la victoire de Wolfsburg face à Francfort (3-1), Smilla Vallotto a joué un rôle clé dans ce choc au sommet. Une excellente nouvelle pour la Nati avant les barrages du Mondial 2027.

Blick Sport

Smilla Vallotto s’est illustrée vendredi soir lors du choc de la 9e journée de Bundesliga féminine. Titulaire avec Wolfsburg sur la pelouse de l’Eintracht Francfort, la Genevoise de 22 ans a inscrit le but du 2-1, contribuant au succès de son équipe (3-1).

Une réalisation particulièrement précieuse dans cette confrontation entre prétendantes aux premières places. Grâce à cette victoire, Wolfsburg conforte sa deuxième place au classement et reste à trois points du Bayern Munich, leader du championnat. De son côté, Smilla Vallotto confirme son importance dans l’entrejeu du club allemand, en ajoutant une nouvelle corde offensive à son jeu.

De bon augure pour la Nati

Une performance de bon augure pour l’équipe de Suisse, à moins d’un mois de deux rendez-vous décisifs. Les joueuses de Rafel Navarro affronteront l’Autriche les 1er et 5 décembre, lors du deuxième tour des barrages qualificatifs pour le Mondial 2027. La créativité et l’efficacité de la milieu de terrain pourraient constituer de précieux atouts pour la Nati, qui rêve de décrocher son billet pour le Brésil.