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La Genevoise est en forme
Smilla Vallotto offre la victoire à Wolfsburg dans le choc au sommet

Buteuse lors de la victoire de Wolfsburg face à Francfort (3-1), Smilla Vallotto a joué un rôle clé dans ce choc au sommet. Une excellente nouvelle pour la Nati avant les barrages du Mondial 2027.
Publié: il y a 10 minutes
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Le VfL Wolfsburg de Smilla Vallotto s’est imposé sur la pelouse de l’Eintracht Francfort.
Photo: Imago/HMB-Media
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Blick Sport

Smilla Vallotto s’est illustrée vendredi soir lors du choc de la 9e journée de Bundesliga féminine. Titulaire avec Wolfsburg sur la pelouse de l’Eintracht Francfort, la Genevoise de 22 ans a inscrit le but du 2-1, contribuant au succès de son équipe (3-1).

Une réalisation particulièrement précieuse dans cette confrontation entre prétendantes aux premières places. Grâce à cette victoire, Wolfsburg conforte sa deuxième place au classement et reste à trois points du Bayern Munich, leader du championnat. De son côté, Smilla Vallotto confirme son importance dans l’entrejeu du club allemand, en ajoutant une nouvelle corde offensive à son jeu.

De bon augure pour la Nati

Une performance de bon augure pour l’équipe de Suisse, à moins d’un mois de deux rendez-vous décisifs. Les joueuses de Rafel Navarro affronteront l’Autriche les 1er et 5 décembre, lors du deuxième tour des barrages qualificatifs pour le Mondial 2027. La créativité et l’efficacité de la milieu de terrain pourraient constituer de précieux atouts pour la Nati, qui rêve de décrocher son billet pour le Brésil.

LaLiga 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
11
34
30
2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
11
14
28
3
Real Madrid
Real Madrid
11
18
27
4
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
11
3
23
5
Real Sociedad
Real Sociedad
11
0
19
6
FC Séville
FC Séville
11
-2
17
7
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
10
4
15
8
La Corogne
La Corogne
11
1
14
9
Villarreal CF
Villarreal CF
11
0
12
10
Celta Vigo
Celta Vigo
11
0
12
11
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
11
-2
12
12
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
10
-5
12
13
Getafe CF
Getafe CF
11
-8
12
14
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
11
-1
11
15
CA Osasuna
CA Osasuna
11
-11
11
16
Racing Santander
Racing Santander
11
-14
11
17
CF Elche
CF Elche
11
-4
10
18
Levante UD
Levante UD
11
-5
10
19
Valence CF
Valence CF
11
-9
9
20
Malaga CF
Malaga CF
11
-13
5
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
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