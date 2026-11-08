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Touché au pied droit
Manuel Neuer à l’arrêt après une blessure au tendon

Sorti à la mi-temps contre Mayence, Manuel Neuer souffre d’une déchirure partielle d’un tendon du pied droit. Le Bayern n’a pas précisé la durée de son indisponibilité.
Publié: il y a 3 minutes
A 40 ans, le capitaine du Bayern Manuel Neuer voit sa saison perturbée par une blessure.
Photo: imago/Sven Simon
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Bayern va devoir faire sans son gardien et capitaine Manuel Neuer, sorti blessé samedi à Mayence en championnat. Il souffre d'une déchirure partielle d'un tendon au pied droit, a annoncé dimanche le club munichois dans un communiqué.

Pour son 550e match de Bundesliga, Manuel Neuer est devenu samedi le plus vieux joueur du Bayern à disputer un match du championnat d'Allemagne à 40 ans et 225 jours. Mais il a dû sortir à la 45e minute, touché au pied droit.

«Il est probable que j'arrête»

Les examens passés à Munich ont révélé une «déchirure partielle d'un tendon du pied droit», a expliqué le Bayern, qui devra «pour le moment» faire sans son capitaine et gardien de but no 1, sans préciser de durée d'indisponibilité.

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Il a ainsi manqué cinq matches en raison de cette blessure, remplacé par Jonas Urbig, recruté en janvier 2025 et qui doit prendre la relève de Neuer dans les buts munichois. En début de saison, Neuer lui avait également laissé sa place pour deux matches, pour lui donner plus de temps de jeu. «Il est très probable que j'arrête» à la fin de la saison 2026/27, avait reconnu Manuel Neuer fin juillet, lors de la préparation estivale du Bayern.

LaLiga 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
11
34
30
2
Real Madrid
Real Madrid
12
21
30
3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
11
14
28
4
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
0:0
12
3
24
5
Real Sociedad
Real Sociedad
11
0
19
6
FC Séville
FC Séville
12
-2
18
7
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
11
4
16
8
La Corogne
La Corogne
12
1
15
9
Racing Santander
Racing Santander
12
-13
14
10
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
12
-2
13
11
Villarreal CF
Villarreal CF
11
0
12
12
Celta Vigo
Celta Vigo
11
0
12
13
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
12
-1
12
14
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
10
-5
12
15
Getafe CF
Getafe CF
11
-8
12
16
CA Osasuna
CA Osasuna
12
-11
12
17
CF Elche
CF Elche
0:0
12
-4
11
18
Levante UD
Levante UD
11
-5
10
19
Valence CF
Valence CF
12
-12
9
20
Malaga CF
Malaga CF
12
-14
5
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Relégation
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