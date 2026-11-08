Manuel Neuer à l’arrêt après une blessure au tendon

Sorti à la mi-temps contre Mayence, Manuel Neuer souffre d’une déchirure partielle d’un tendon du pied droit. Le Bayern n’a pas précisé la durée de son indisponibilité.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Bayern va devoir faire sans son gardien et capitaine Manuel Neuer, sorti blessé samedi à Mayence en championnat. Il souffre d'une déchirure partielle d'un tendon au pied droit, a annoncé dimanche le club munichois dans un communiqué.

Pour son 550e match de Bundesliga, Manuel Neuer est devenu samedi le plus vieux joueur du Bayern à disputer un match du championnat d'Allemagne à 40 ans et 225 jours. Mais il a dû sortir à la 45e minute, touché au pied droit.

«Il est probable que j'arrête»

Les examens passés à Munich ont révélé une «déchirure partielle d'un tendon du pied droit», a expliqué le Bayern, qui devra «pour le moment» faire sans son capitaine et gardien de but no 1, sans préciser de durée d'indisponibilité.

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Il a ainsi manqué cinq matches en raison de cette blessure, remplacé par Jonas Urbig, recruté en janvier 2025 et qui doit prendre la relève de Neuer dans les buts munichois. En début de saison, Neuer lui avait également laissé sa place pour deux matches, pour lui donner plus de temps de jeu. «Il est très probable que j'arrête» à la fin de la saison 2026/27, avait reconnu Manuel Neuer fin juillet, lors de la préparation estivale du Bayern.