Bruno Ogbus (20 ans) s'était imposé comme titulaire à Freiburg la saison dernière. Mais cette saison, il n'y a disputé que... douze minutes! Le défenseur central ne perd cependant pas confiance et reste un pilier de la Nati M21.

Un des plus grands talents du football suisse est sur le banc à Freiburg

Un des plus grands talents du football suisse est sur le banc à Freiburg

Andri Bäggli

La saison dernière a marqué le début de l’ascension fulgurante du défenseur Bruno Ogbus (20 ans) à Freiburg. Aux côtés de Johan Manzambi (20 ans), autre grand espoir de la Nati, le Zurichois s’est imposé comme titulaire en Bundesliga, notamment en raison des blessures qui ont touché plusieurs de ses concurrents.

Même s’il n’a pas participé à la finale de l'Europa League, Bruno Ogbus a contribué au parcours qui a permis à Freiburg de l’atteindre. Sa valeur marchande a ainsi explosé et dépasse désormais les 14 millions de francs. Mais cette saison, le jeune défenseur peine encore à décoller. Il n’a disputé que 12 minutes, lors des qualifications pour la Conference League contre Motherwell.

Bruno Ogbus savoure chaque minute

Même s’il manque actuellement de temps de jeu, Bruno Ogbus conserve la confiance du sélectionneur des M21, Alex Frei. Lors de la victoire 5-0 contre le Luxembourg en qualifications pour l’Euro vendredi à Lugano, le défenseur a disputé l’intégralité de la rencontre. Après le match, Blick s’est entretenu avec lui au sujet de sa situation à Freiburg.

«Je ne sais pas vraiment à quoi cela tient. Je dois continuer à travailler sur moi-même, persévérer, et je suis convaincu que ma chance reviendra», a-t-il confié.

Porter le maillot de la Nati reste toujours particulier pour lui. «Ça m’a fait du bien de retrouver du temps de jeu. C’était simplement un plaisir de rejouer au football. C’est une belle victoire et une belle performance d’équipe», a déclaré Bruno Ogbus.

Alex Frei ne doute pas de son talent

Le sélectionneur des M21 est lui aussi convaincu des qualités du défenseur : «Bruno est un excellent défenseur central. Pour l’instant, il n’a simplement pas de chance que Freiburg soit troisième du classement.»

Alex Frei est régulièrement en contact avec l’entraîneur Julian Schuster. «Je sais ce que Julian pense de lui.»

Julian Schuster ne lui a évidemment pas demandé que Bruno Ogbus joue trois matches de 90 minutes avec la Nati M21. «Mais je ne suis pas complètement naïf non plus. Plus il joue avec nous, plus cela l’aide à garder le rythme. Bruno possède un tel talent que ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne retrouve sa place dans le onze titulaire de Freiburg.»