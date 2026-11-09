Breel Embolo n'a pas choisi la discrétion pour son retour en équipe nationale

Breel Embolo est de retour avec la Nati! Lundi, l'attaquant a rejoint le rassemblement parmi les derniers, mais son arrivée n'est pas passée inaperçue. Il a débarqué au volant d'un luxueux Mercedes Brabus Classe G.

Lucas Werder et Toto Marti

Sans son capitaine blessé Granit Xhaka, mais avec trois nouveaux venus, la Nati a pris ses quartiers lundi à Saint-Gall. Outre Silas Huber et Samuel Ballet, le défenseur Roggerio Nyakossi, initialement réserviste, a lui aussi reçu sa première convocation. Miro Muheim a en revanche dû déclarer forfait à la dernière minute. Pour le remplacer, Murat Yakin a fait appel à Isaac Schmidt.

Les nouvelles sont en revanche rassurantes concernant Johan Manzambi. Le Genevois avait été violemment taclé dimanche lors du spectaculaire match nul 4-4 entre Aston Villa et Manchester United. Un gros point d'interrogation planait depuis sur sa présence avec la sélection. Lundi à la mi-journée, le jeune talent a finalement rejoint le groupe. Il faudra toutefois évaluer son état physique pour déterminer s'il pourra participer aux deux derniers matches de Ligue des nations, contre la Slovénie et l'Écosse.

Pas de Volkswagen pour Breel Embolo

Parmi les derniers à rejoindre le rassemblement, Breel Embolo a fait son apparition vers 13h30. Contrairement à ses coéquipiers, arrivés à bord des véhicules Volkswagen mis à disposition par le sponsor de la Nati, l'attaquant a préféré sa propre monture. Et pas n'importe laquelle: une Brabus Classe G. L'entrée dans le parking souterrain s'est même transformée en exercice de précision, au centimètre près.

Manuel Akanji se fait encore attendre. Le défenseur n'est attendu que lundi soir. Quant à Rubén Vargas, malade et victime d'une gastro-entérite virale, il ne devrait pas rejoindre le groupe avant mardi au plus tôt.