Oui, l'équipe de Suisse est sortie de son groupe à l'Euro

L'équipe de Suisse a atteint les quarts de finale de l'Euro. Photo: imago/Team 2

Blick Sport

«Les joueurs vont prendre leurs responsabilités et élever le niveau», estimait Tim Guillemin en janvier au moment de se demander si l'équipe de Suisse allait ou non sortir de son groupe à l'Euro. «Même si elle a montré certaines failles ces derniers mois, l’équipe de Suisse a des ressources et un contingent qui, s’il est bien exploité, doit lui permettre de passer cette phase de groupe pour ensuite rêver d’un exploit», ajoutait quant à lui Bastien Feller.

Les deux journalistes football de Blick ont eu fin nez, contrairement à leurs pronostics concernant la Ligue des champions et le vainqueur de l'Euro. Comme toujours, un expert était invité au débat. Une nouvelle fois, Raoul Savoy prenait le pari. Mais pour le Vaudois, celui-ci s'est encore avéré perdant.

L'ex-sélectionneur de la Gambie, de la Centrafrique et du Swaziland notamment évoquait deux scénarios possibles. «Dans le premier cas, si elle y arrive, et que Murat Yakin revoit quelques plans, se montre moins rigide et moins égocentrique sur certains choix, alors cette équipe peut réussir à passer le premier tour.» Sinon, «la situation s'envenime, devient de plus en plus tendue et l'équipe explose en vol à l'Euro». Et c'est pour ce deuxième script qu'il se décidait, indiquant que la Nati ne sortirait pas de son groupe. Mince!

Finalement, la Suisse a atteint les quarts de finale et a permis à Guillemin et Feller de marquer leur premier point. Raoul Savoy sauvera-t-il l'honneur sur une ultime question football concernant Young Boys? La rubrique hockey sur glace a-t-elle fait mieux? Réponse dans les jours à venir!