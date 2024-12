Le Real Madrid a soulevé la Champions League à Wembley en mai dernier. Au grand dam de nos spécialistes de foot... Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

«Le Bayern Munich me semble l'équipe la mieux armée pour aller remporter cette édition de la Champions League», écrivait Bastien Feller en début d'année, à l'heure de livrer son pronostic. Son collègue de la rubrique football de Blick, Tim Guillemin, écrivait quant à lui: «Le favori me semble être une fois de plus Manchester City. Disons que je si j'avais un franc, je le mettrais sur l'équipe de Pep Guardiola.» Le voilà donc plus pauvre d'un franc.

Les deux journalistes de «fote» de Blick n'ont pas été aidé par l'expert invité à donner son avis. Raoul Savoy avait en effet misé lui aussi sur les Mancuniens. «Je vois bien Manchester City remporter une deuxième Champions League d'affilée. S'ils passent Copenhague en 8es, les quarts et les demis seront potentiellement terribles, mais je mise sur eux!» Raté là aussi!

Voici dans le détail ce qu'écrivaient les trois hommes voilà quelques mois, histoire de pouvoir se moquer jusqu'au bout, sachant qu'au final, bien sûr, le Real Madrid a soulevé le trophée face au Borussia Dortmund. Bastien Feller était sur place, d'ailleurs, malgré son pronostic foireux.

Les journalistes football de Blick ont-ils fait mieux sur d'autres thèmes, dont l'Euro? La rubrique hockey sur glace a-t-elle fait mieux? Réponse dans les jours à venir!