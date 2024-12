Giorgio Contini devrait être le nouvel entraîneur d'YB

La décision semble être prise: Giorgio Contini devrait reprendre les rênes à Young Boys. Selon les informations de Blick, il ne reste plus que les derniers détails à régler.

1/10 Les patrons d'YB semblent avoir pris leur décision. Photo: Pius Koller

Tobias Wedermann

YB a pris son temps depuis le licenciement de Patrick Rahmen le 8 octobre et Joël Magnin a assuré l'intérim jusqu'à la fin du premier tour. Plus de deux mois plus tard, la décision concernant son successeur semble avoir été prise: Giorgio Contini devrait être le nouvel entraîneur de Young Boys. Selon les informations de Blick, quelques détails doivent encore être réglés avant que le contrat soit signé.

Le fait que Contini, assistant de Murat Yakin en sélection, ait un contrat en cours jusqu'en 2026 ne devrait pas poser de problème. Comme on l'a déjà entendu à plusieurs reprises ces derniers jours, l'ASF ne mettra aucun obstacle sur le chemin du quinquagénaire. «J'apprécie énormément Giorgio. Nous nous comprenons aveuglément et il est très loyal. Il a apporté beaucoup de qualité, mais aussi un grand facteur de plaisir. Je sais que Giorgio veut être entraîneur en chef», déclarait récemment Yakin à Blick. C'est désormais chose faite.

Alors que son dernier match comme entraîneur de Grasshopper remonte au 29 mai 2023, Giorgio Contini dirigera à nouveau une rencontre de Super League le 18 janvier 2025, si tout se déroule comme prévu. Outre ses compétences tactiques, ses capacités de communicant parlent en sa faveur. Avec sa présence verbale, sa nature motivante et ses connaissances linguistiques, il a apporté une impulsion importante à la Nati. Celle-ci a largement contribué à un Euro 2024 réussi et YB en aura besoin compte tenu de sa situation actuelle.

Une place en Coupe d'Europe comme objectif

Pour Contini, c'est l'occasion de montrer ses compétences dans un environnement très ambitieux. Lors de son premier poste d'entraîneur en chef à Vaduz, il a réussi à monter en Super League. Performance rééditée plus tard avec le Lausanne-Sport dans un contexte difficile. Il a aussi travaillé à GC, dans des conditions également compliquées, où il a finalement démissionné de son propre chef.

Aujourd'hui, Contini s'apprête donc à rejoindre le champion en titre. Les possibilités financières, la qualité individuelle des joueurs et le nombre de spectateurs au Wankdorf le motivent. En contrepartie, on n'attend de lui rien de moins que le titre de champion à partir de la saison prochaine - et le mieux serait que le neuvième du classement accroche une place européenne en mai.

Tout d'abord, le Winterthourois devra donc rattraper le top six synonyme de bataille pour l'Europe. Celui-ci ne se trouve qu'à quatre points. Si tout se passe comme prévu, le quinquagénaire pourra commencer à relever ce défi dès le 28 décembre, date de la reprise des entraînements à Berne.