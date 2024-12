Christophe Moulin: «On n'a pas encore exploité le potentiel de l'équipe»

Xamax a déçu cet automne en Challenge League. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Bastien Feller Journaliste Blick

L'automne n'a pas été des plus joyeux pour Neuchâtel Xamax qui annonçait au début de la saison vouloir jouer le haut du classement. Sixième au moment de passer les fêtes de fin d'année, l'équipe d'Uli Forte a déçu ses supporters.

Qu'en est-il de la direction? Directeur du football du club neuchâtelois, Christophe Moulin répond aux questions de Blick.

Quel bilan faites-vous de ce premier tour? J'imagine que vous vous attendiez à mieux compte tenu des investissements réalisés cet été.

Je pense qu'il y a deux façons de voir le verre. Est-il est à moitié plein ou alors à moitié vide? C'est clair qu'on est convaincu qu'il y avait moyen de faire mieux et qu'on n'a pas encore exploité le potentiel de l'équipe. Maintenant, 6e, c'est clair que ce n'est pas satisfaisant. D'un autre côté, on n'est pas si loin de la tête. On est à 5 points du 2e et à 8 points du leader Thoune. Le championnat est serré, comme en Super League. L'année dernière, on était mieux, quatrième avec deux points de moins, mais on était à 14 unités des deux premiers. Tout n'est pas perdu.

Cette série qui a vu Xamax ne remporter que trois de ses dix derniers matches peut donc nourrir des regrets.

Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a perdu neuf fois, soit la moitié des matches. Ça ne va pas. Si on veut être une bonne équipe, on doit être une équipe difficile à battre et on ne l'a clairement pas été. Un autre sujet de préoccupation, naturellement, c'est le nombre de buts encaissés. Avec deux buts par match, on en est à 36 goals encaissés sur 18 matches. On a la deuxième moins bonne défense du championnat. Avec deux buts de moyenne, si vous voulez gagner, il faut chaque fois en mettre trois. C'est beaucoup.

Et pourtant, cet été, vous avez fait venir des joueurs défensifs d'un certain calibre, qui ont connu la Super League: Lavdrim Hajrulahu, Euclides Cabral, Michael Goncalves. Edin Omeragic faisait lui partie des meilleurs gardiens la saison dernière. Il y a une déception de ce côté-là?

L'aspect défensif ne concerne pas seulement les défenseurs. C'est vrai que des fois, les défenseurs doivent sauver l'équipe quand les attaquants et les milieux ont été transpercés. Mais normalement, la défense, c'est tout un système, c'est toute une équipe qui défend ensemble. Là, par rapport à la saison dernière, on est moins bien. A la même époque en 2023, on était cinquième et on avait encaissé 22 buts. Donc à peine plus d'un par match et là, on en est à deux.

Sentez-vous que le groupe est encore derrière son entraîneur?

Oui, on sent que le groupe est derrière le coach. Si vous voulez venir sur le sujet du coach, on est en train de faire une évaluation globale de la situation du premier tour de la première équipe. On veut savoir ce qui a été moyen, insuffisant, et ce qui doit être amélioré pour la suite. Mais je n'ai pas l'impression que l'équipe joue contre le coach, non. C'est vrai qu'on n'a pas été bons à Nyon, mais le match d'avant contre Stade Lausanne, on a fait une rencontre solide. Le match d'avant contre Thoune, on mène encore à quelques minutes de la fin. Il y a eu le couac à Nyon, mais la deuxième mi-temps n'était pas mauvaise. Contre Aarau, c'était malheureux.

Uli Forte sera donc présent à la reprise.

Avant de parler de l'avenir, on est en train maintenant de faire une analyse complète du passé. En ce moment, bien sûr qu'il est notre entraîneur.

D'après vous, que faudra-t-il faire de plus au printemps pour remonter au classement?

On est en train d'évaluer l'effectif. Est-ce qu'il est de qualité? Équilibré? Quels sont les besoins? Qu'est-ce qui a cloché au niveau des performances? Mais c'est clair qu'on devra un petit peu modifier l'effectif, malgré tout. Donc il y aura certainement un ou deux départs et une ou deux arrivées. On a eu la malchance en cours de championnat d'avoir perdu N'Sakala (ndlr: parti à Annecy en Ligue 2), qui était un cadre de l'équipe, un joueur important qu'on n'a pas pu remplacer. Le mercato était déjà bien avancé. On nous a fait des propositions de joueurs, mais nous, on voulait vraiment un top joueur comme lui. Et finalement, on n'a eu que des propositions moyennes et on s'est dit qu'on allait faire avec ce qu'on avait. Surtout qu'on a des éléments comme Fontana, un jeune de chez nous, qui est dans l'équipe et à qui on a voulu donner notre confiance. Ça fait aussi partie de notre politique. Après, c'est clair qu'il faudra aussi trouver des solutions sur l'aspect tactique, avec un jeu défensif plus solide. On ne peut pas continuer de prendre deux buts par match. Il y a aussi l'aspect de la personnalité. A plusieurs reprises, on n'a pas su tuer le match et on a fini par perdre des points.

Parmi les points positifs, on peut parler de l'éclosion de Francesco Lentini.

Oui. C'est très positif. On veut intégrer des jeunes. Là-dessus, Uli Forte est toujours très ouvert et positif. L'année passée, Billani Soro avait pu faire son éclosion en première équipe. Et cette année, il a quand même 50% du temps de jeu sans avoir toujours été titulaire. Avec Fontana, qui est un peu plus âgé, on a un autre jeune neuchâtelois. Lentini a joué onze matches, a mis 2 buts et 1 passe décisive. C'est un joueur qui a du potentiel. Mais il y en a d'autres aussi. Marouane Calame arrive gentiment. Il a récemment joué avec l'équipe suisse de moins de 19 ans. L'intégration de ces jeunes ne se fait pas en match officiel, mais en en amont à l'entraînement. On a toujours pu amener entre 1 et 3 joueurs de moins de 19 ans. Fabio Saiz et Yoan Epitaux, formés au club, s'imposent eux comme des joueurs confirmés.

Comment se passera la préparation pour le deuxième tour?

On reprendra le 3 janvier. Il y aura deux entraînements, vendredi et samedi, et on reprendra vraiment la semaine du 6 à fond. C'est finalement assez court. Vous n'avez que deux semaines de préparation et vous reprenez déjà le championnat. C'est tellement court qu'on n'a pas le temps de prendre notre baluchon et de partir quelque part en camp. On va rester autour de Neuchâtel. On a de bonnes conditions d'entraînement à la Maladière.