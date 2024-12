Qui a brillé et qui a déçu lors de cette 18e journée de Super League? Sans surprise, Lausanne et Sion, tous deux vainqueurs, envoient des joueurs dans la Top-Team, contrairement à Servette et Yverdon.

1/7 Les Lausannois sont brûlants en cette fin d'année! Photo: keystone-sda.ch

La rédaction football

Qui a brillé lors de cette 18e journée? Et qui a déçu? Blick apporte sa réponse!

La Flop-Team de la 18e journée

Yanick Brecher (Zurich): Le gardien zurichois la faute sur la pelouse après le match, mais le deuxième but encaissé est de sa responsabilité, puisqu'il a joué le ballon directement dans les pieds de l'adversaire.

Mariano Gomez (Zurich): Des dizaines de pertes de balle, des lacunes techniques. Le défenseur central a vécu une après-midi à oublier. Il a été le plus faible sur le terrain.

Jonas Adjetey (Bâle): Le but de GC est la conséquence de trois erreurs incroyables du FC Bâle: un mauvais pressing, une mauvaise sortie et en point d'orgue, Jonas Adjetey qui, avant de recevoir le ballon, ne prend pas l'information et ne voit donc pas Tim Meyer arriver sur lui. Le défenseur central glisse ensuite. L'action qui a fait basculer le match.

Albian Hajdari (Lugano): Encore buteur contre le Legia Varsovie en milieu de semaine, le défenseur central commet deux erreurs contre Lausanne, qui conduisent à des buts encaissés. Faible performance du joueur de l'équipe nationale M21.

Mohamed Tijani (Yverdon): Balle au pied, le défenseur central n'apporte aucune sérénité dans le jeu et sort même à la pause. Sur l'unique but du match, le Béninois perd un ballon bête dans ses seize mètres.

Miroslav Stevanovic (Servette): Le Bosnien a eu de grandes difficultés à exister dimanche au Wankdorf.

Ifeanyi Mathew (Zurich): Depuis que Cheick Condé ne joue plus à ses côtés, le milieu de terrain semble un peu perdu. Il a certes touché 64 fois le ballon, mais il n'en a bonifié que trop peu.

Remo Arnold (Winterthour): Après trois minutes, il commet une erreur qui conduit au 0-1. Par la suite, il n'a jamais vraiment été à la hauteur. Soirée à oublier.

Yanis Cimignani (Lugano): Le Français a pratiquement été invisible au Cornaredo et est remplacé par Mattia Bottani à l'heure de jeu. La différence entre les deux joueurs est frappante.

Franco Gonzalez (Yverdon): Le champion du monde des moins de 20 ans avec l'Uruguay peine encore à confirmer son statut depuis son arrivée. Face à Sion, il n'a pas existé.

Kevin Carlos (Bâle): Pendant une courte période, le FC Bâle disposait de deux attaquants en confiance et qui enchaînaient les buts. Mais désormais, Kevin Carlos et Albian Ajeti rivalisent d'inefficacité. Contre GC, l'Espagnol débute et ne réussit rien. L'international suisse le remplace et ne fait pas mieux.

La Top-Team de la 18e journée

Justin Hammel (GC): Le portier zurichois n'a rien à faire avant la pause. Mais lorsque le FC Bâle se décide à attaquer, il répond présent. Sa parade devant Marin Soticek, qui se retrouve seul devant lui à la 52e minute, est décisive.

Stephan Ambrosius (Saint-Gall): Depuis son penalty tiré à l'aveugle en Coupe d'Europe, le défenseur central dispose d'un statut culte en Suisse orientale. Il montre contre le FC Zurich qu'il peut très bien défendre. Robuste dans les duels. Une performance solide.

Noë Dussenne (Lausanne): Un sang-froid impressionnant depuis le point de penalty. Et deux fois, en plus! Le Belge est le roc de la défense lausannoise. Une performance exceptionnelle.

Noah Persson (GC): Après quelques minutes déjà, le Suédois montre avec un tir très vicieux qu'il a envie de se dépasser! L'arrière gauche marque ensuite le but de la victoire pour GC avec un flair d'avant-centre. Il est rapidement devenu un joueur de premier plan à GC. C'est dommage qu'il ne soit que prêté par YB.

Alvyn Sanches (Lausanne): Le but qu'Alvyn Sanches a marqué contre Lugano est un chef-d'œuvre. Etait-ce son dernier sous le maillot lausannois?

Amir Abrashi (GC): Le milieu zurichois assiste son entraîneur sur la ligne de touche après son remplacement. Impliqué corps et âme, figure d'identification, il est le symbole du caractère montré par GC contre Bâle.

Darian Males (YB): On ne le voit pas beaucoup durant les matches. Mais devant le but, si - et comment! Avec son deuxième doublé pour les Bernois, Darian Males permet à YB de passer une pause de Noël un peu plus agréable. Il porte ainsi son total de buts à quatre cette saison. Déjà un de plus que durant toute la saison dernière.

Donat Rrudhani (Lucerne): L'international kosovar marque un but et demi (il tire sur Adrian Grbic lors du goal de la victoire). Le numéro 11 Lucernois est bien dans le match et se trouve à l'origine de nombreuses actions dangereuses.

Ilyas Chouaref (Sion): Le Franco-Marocain est l'homme du moment au FC Sion depuis des semaines. Il a encore une fois été très bon lors de la victoire 1-0 contre Yverdon.

Felix Mambimbi (Saint-Gall): Le Fribourgeois n'a certes tiré que deux fois au but, mais l'une de ses deux tentatives a fini au fond. Le petit attaquant court pour deux et réalise une belle performance.

Cedric Itten (YB): Comme lors de la plupart des derniers matches, l'attaquant bernois est très entreprenant et encore une fois décisif. Il offre l'égalisation sur un plateau à Darian Males. De quoi redevenir un sujet de discussion pour Murat Yakin?